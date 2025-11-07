韓国軍の合同参謀本部は、北朝鮮がきょう午後0時35分ごろ、北朝鮮西部の平安北道一帯から東の海上に向けて弾道ミサイル1発を発射したと発表しました。

日本の防衛省によると、ミサイルはすでに落下したとみられるということです。