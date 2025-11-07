ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】北朝鮮が弾道ミサイル発射 韓国軍が発表 【速報】北朝鮮が弾道ミサイル発射 韓国軍が発表 【速報】北朝鮮が弾道ミサイル発射 韓国軍が発表 2025年11月7日 13時4分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 韓国軍の合同参謀本部は、北朝鮮がきょう午後0時35分ごろ、北朝鮮西部の平安北道一帯から東の海上に向けて弾道ミサイル1発を発射したと発表しました。日本の防衛省によると、ミサイルはすでに落下したとみられるということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「彼女から告白を受けていた」26年前の未解決事件、逮捕された安福久美子容疑者は被害者の“夫の同級生” まさかの人物に夫は…「事件の前年OB会で…」【news23】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 関連情報（BiZ PAGE＋） 墓, 徳島, 思いやり, 神奈川, 上田, 射出成形機, ホテル, 法要, 大船, 静岡