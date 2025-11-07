「気づいたらサイズ欠け」の前に！【GU】セットでお得♡「着回し力100点ワンピ」

冬ってどうしても厚着になるから、洋服代もクローゼットもかさみがち……。そんな人にぴったりなのが、着るだけでサマになって、着回しも楽しめるお得な2点セットアイテム。今回見つけた【GU（ジーユー）】のニットワンピは、\3,990（税込）でふわもこビスチェがセットになった高コスパアイテム！ サイズ欠けしてしまう前に、早めのチェックがおすすめです。

ふわふわ × スッキリなバランスが今っぽい！

【GU】「2ピースビスチェセットワンピース」\3,990（税込）

立体感のあるふわふわビスチェと、Iラインシルエットのニットワンピがセットになった2ピースアイテム。そのまま組み合わせて着るだけで、今っぽい“ゆるピタバランス”のコーデを作れるアイテムです。ベースはシンプルなニットワンピだから、合わせやすくスマートに着られるのが魅力。フェザー糸のビスチェを重ねることでコーデに奥行きが生まれ、一気にこなれた印象に仕上がります。カラーはブラック、グレー、ブラウンの全3色。

2点セットでマルチに使えるお得なアイテム

「セットでお得」とおすすめするのは、ショップスタッフのNatsukiさん。ビスチェとワンピースを重ねて着るのはもちろん、それぞれ単品でも活躍するマルチさが魅力です。さらに「ニットですがチクチク感はなくとってもよく伸びます」と、快適そうな着心地も好ポイント。見た目だけでなく、実用性の面も期待大なアイテムです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

