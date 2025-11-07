【動画公開】“本当に旨いラーメン”が決まった！　業界最高権威「TRYラーメン大賞」各部門受賞店の魅力に迫った

2025年も11月に入り、日に日に寒さが増してくるようになると恋しくなってくるのが日本の国民食ともいえるラーメンだ。先月、日本で最も権威のあるラーメンアワード、TRYラーメン大賞の「TRY新店大賞」「TRY大賞」「TRY名店部門鶏白湯殿堂入り」が発表されたが、授賞式や審査員の実食の模様を動画で公開するとともに、改めて各賞の受賞店の魅力を紹介していこう。

一都三県で最も旨いラーメンを決める最も権威のあるアワード

2000年6月に「東京で一番旨いラーメンを決めようじゃないか」と産声をあげた「TRYラーメン大賞」。TRYは「Tokyo Ramen of the Year」の略称に由来する。2024年に25周年を迎え、いまや最も権威のあるラーメンアワードとして注目を浴びる存在になった。審査の対象は東京、神奈川、千葉、埼玉の一都三県にあるラーメン店。ラーメンに造詣の深い審査員たちが、1年かけてラーメン店を食べ歩いて「新店部門」と「名店部門」を選考、厳正なる審査がおこなわれている。

左から、新店部門審査員の“新店ハンター”いけ麺さん、ラーメンYouTuberのまーみんさん、名店部門審査員で伝説の名店『きら星』元店主星野能宏さん

毎年、一生に一度しか獲れない「TRY新店大賞」と、首都圏ラーメン店のトップを意味する「TRY大賞」を選出。「名店部門」では、「しょう油」「しお」「みそ」「とんこつ」「MIX」「にぼし」「鶏白湯」「つけ麺 清湯（ちんたん）」「つけ麺 濃厚」「汁なし」の10の味ジャンルでランキングが審査され、毎年名だたる行列店がしのぎを削っている。

各ジャンルで5年連続1位を達成すると、ジャンルごとに殿堂入り。ランキングから晴れて卒業となる。千葉・成田の鶏白湯の雄『麺や 福一』や、札幌純すみ系の関東初の暖簾分け店『大島』、創作ラーメンのレジェンド店『ajito ism』（現在は閉店）、魚介豚骨の大行列店『自家製中華そば としおか』と、各ジャンルの王者たちが偉業を達成してきた。「TRY大賞」は4連覇すると、殿堂入りとなる。

煮干しの名店で腕を磨いた店主は独自の味で勝負！

まずは「TRY新店大賞」を受賞した『麺や 晴心』は、東京・落合に2024年11月11日オープン。店主の高野将弘さん（「高」は、はしご高）はフレンチやイタリアン、割烹居酒屋など、さまざまなジャンルで料理の腕を磨き、『亀戸煮干中華蕎麦つきひ』をはじめ人気店で修業を重ねてきた実力者。

新店部門審査員のいけ麺さんから、『麺や 晴心』店主の高野さんへトロフィーを授与

『麺や 晴心』は新店大賞のみならず、しょうゆ部門、しお部門でも1位を獲得。まさに、今年度の新店を象徴する店となった。

同店の「特製手揉み中華そば・塩」（1550円）は、2種類の吊るし焼きチャーシューと低温調理の鶏ムネ肉が各2枚のる。さらには、味玉ものってくる豪華な内容！ 麺は、国産小麦粉のもち姫入りの手もみ麺だ。

「特製手揉み中華そば・塩」

また、新店しょうゆ部門で1位に輝いた同店の「手揉み中華そば・醤油」（1150円）は、ファーストインパクトが鶏、その後に複雑な魚介の旨みがじわりじわりと押し寄せる。不揃いな食感が魅力の極太手もみ麺がスープによく絡む。

『麺や 晴心』店主の高野さん

史上初となる埼玉勢のTRY大賞受賞！

続いて栄えある「TRY大賞」は『らーめん かねかつ』（埼玉・北浦和）が受賞した。同店は、「名店部門つけ麺 清湯（ちんたん）」では5年連続1位になったことから殿堂入りも果たしている。

TRYラーメン大賞に輝いた北浦和の『らーめん かねかつ』で授賞式が行われた

同店の初登場は2020年、名店部門の「つけ麺 清湯」と「汁なし」で、いずれも2位をマークした。その翌年には、名店部門の「つけ麺」で首位を獲得。2022年には「つけ麺 清湯」に加えて「汁なし」でも1位となり、TRY総合5位で初登場。2023年、2024年も引き続きW1位をキープし、TRY総合も4位にランクアップした。

さらに、名店ひしめく「しょう油」で初受賞を果たし、翌2025年、「つけ麺 清湯」で5連覇＆「汁なし」で4連覇を達成。TRY大賞に選出され、殿堂入りとともに有終の美を飾った。

『らーめん かねかつ』

店主の大友勝さんは10代の頃、音楽活動のかたわら、居酒屋やラーメン店で腕を磨いた。その後、麺を究めるために製麺所に勤務。2013年に埼玉県川口市で『らーめん かねかつ』を開業し、2022年に現在の場所に移転した。以来、夫婦二人三脚で店を切り盛りしている。

同店の「あぶらそば」（1300円）は、口の中で弾けるような自家製麺に、旨みたっぷりの醤油ダレを絡めて食す。チャーシューや卵黄ソース、薬味と組み合わせて自由に楽しめる。

初の偉業を果たした『らーめん かねかつ』の「あぶらそば」（1300円）

King of 鶏白湯の称号を持つ『MAIKAGURA』が殿堂入り！

「名店部門鶏白湯」で殿堂入りを果たした『MAIKAGURA』は、“King of 鶏白湯”と賞される人気店。2020年に鶏白湯部門2位で初登場し、2021年に1位を獲得。以来、一度も王座を譲らないまま殿堂入りとなった。

TRY審査員レイラさんから『MAIKAGURA』の店主一条さんへ、トロフィーの手渡し

『らーめん MAIKAGURA』

店主の一条さんは、神奈川県淡麗系の先駆的存在『中村屋』で7年間修業したのちに独立。2018 年 に『MAIKAGURA』で開業し独立、海外からの客も視野に入れつつ、東京らしいラーメンを追求し続けている。

殿堂入りを果たした同店の「白トリュフオイル香る鶏白湯麺」（1350円）は、鶏の風味が凝縮されたスープがたまらないエレガントな一杯だ。純水（RO水）で大量の鶏ガラと丸鶏を炊いて作るスープは、口に含むと華やかな白トリュフの香りが広がる。

『らーめんMAIKAGURA』の「白トリュフオイル香る鶏白湯麺」（1350円）

各受賞店での授賞式・実食の模様をYouTubeで公開中

「第26回TRYラーメン大賞」2025年10月21日発売

受賞店などを網羅したムック『第26回 業界最高権威 TRYラーメン大賞2025-2026』（講談社ビーシー／講談社）は10月21日に発売。

『第26回 業界最高権威 TRYラーメン大賞2025-2026』

【画像】業界最高権威「TRYラーメン大賞」の各部門受賞店一覧！栄えある「TRY大賞」を受賞した店の旨い一杯（11枚）