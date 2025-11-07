¥¢¥Ë¥á¡ØÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥ 17¡¾26¡ÙÁ´8ÏÃ¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡È17Ê¬26ÉÃ¡É¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü²ò¶Ø
¡¡Ì¡²è²È¡¦Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤¬17ºÐ¤«¤é26ºÐ¤Î´Ö¤ËÉÁ¤¤¤¿Ã»ÊÔ8ºîÉÊ¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤·¡¢11·î8Æü¤è¤êPrime Video¤ÇÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¡ØÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥ 17¡¾26¡Ù¤è¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡È17Ê¬26ÉÃ¡É¤Ë½¸Ìó¤·¤¿Á´8ÏÃ¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆ£ËÜ¤¬¡¢17ºÐ¤«¤é26ºÐ¤Î´Ö¤ËÉÁ¤¤¤¿ÆÉ¤ßÀÚ¤êºîÉÊ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡ØÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥Ã»ÊÔ½¸ 17¡¾21¡Ù¡¢¡ØÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥Ã»ÊÔ½¸ 22¡¾26¡Ù¡£¤³¤Î2ºý¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿Á´8ºîÉÊ¤ò¥¢¥Ë¥á²½¡£
¡¡¿ÍÎà¤¬ÌÇË´¤·¤¿À¤³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿2¿Í¤Îå«¤òÉÁ¤¯¡ÖÄí¤Ë¤ÏÆó±©¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬¤¤¤¿¡£¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»×½Õ´ü¤Î¾×Æ°¤¬¤µ¤¯Îö¤¹¤ë¡Öº´¡¹ÌÚ¤¯¤ó¤¬½ÆÃÆ»ß¤á¤¿¡×¡¢Îø¿´¤¬±§Ãèµ¬ÌÏ¤ÇË½Áö¤¹¤ëSF¥é¥Ö¥³¥á¡ÖÎø¤ÏÌÕÌÜ¡×¡¢¥Í¥¸¤Î³°¤ì¤¿»¦¤·²°¾¯½÷¤ÎË½Áö°¦¡Ö¥·¥«¥¯¡×¡¢³¤Ãæ¤Î¥Ô¥¢¥Î¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¾¯Ç¯¤È¿Íµû¤ÎÎø¡Ö¿Íµû¥é¥×¥½¥Ç¥£¡×¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡ÖÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤é½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÂ¡×¡¢²á¹ó¤Ê½ÉÌ¿¤òÇØÉé¤Ã¤¿·»Ëå¤ÎºÆÀ¸¤ÎÊª¸ì¡ÖÍ½¸À¤Î¥Ê¥æ¥¿¡×¡¢³¨¤Ë·ü¤±¤ë»ÐËå¤Î¼»ÅÊ¤ä³ëÆ£¡¢¤½¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¡ÖËå¤Î»Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÅÏîµÅ°ÌÀ¡¢±Ç²è¡ØÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¡¢²¼¤«¤é¸«¤ë¤«¡©²£¤«¤é¸«¤ë¤«¡©¡Ù¤ÎÉðÆâÀëÇ·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡»È¤¤¤Î²Ç SEASON2¡Ù¤Î»ûß·ÏÂ¹¸¤Ê¤É7Ì¾¤Î´ÆÆÄ¤È¡¢ZEXCS¡¢¥é¥Ñ¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¡¢GRAPH77¡¢100studio¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥«¥Õ¥«¡¢P.A.WORKS¤È¤¤¤Ã¤¿6¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬»²²Ã¡£
¡¡¥Ü¥¤¥¹¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¾®Ìî¸¾Ï¡¢ËÙ¹¾½Ö¡¢²Öß·¹áºÚ¡¢¿ùÅÄÃÒÏÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥º·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î²¬ÌîÍÛ°ì¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎËÜ¾ì¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤Î¥°¥í¡½¥Ð¥ë¥×¥ì¥ß¥¢¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊºîÉÊ·²¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³ÎÎ©¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤ä¹â¤¤·Ý½ÑÀ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥Á¥ç¥ó¹ñºÝ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¡¦Ã»ÊÔ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ç´ÑµÒ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡Ê¡Ö¥·¥«¥¯¡×¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜºî¤¬À¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢Á´8ÏÃ¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£±ÇÁü¤Î¼Ü¤Ï¡¢ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡È17Ê¬26ÉÃ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÏÃ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥ 17¡¾26¡Ù¤Ï¡¢11·î8Æü¤è¤êPrime Video¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£
