¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡¢¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò¥É¥¿¥¥ã¥ó¡¡ÍýÍ³¤ÏÍ½´ü¤»¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò·çÀÊ¤·¤¿¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡£ÍýÍ³¤ÏÍ½´ü¤»¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¤Ï»öÁ°¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ªÏÍ¤Ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÈá¤·¤¤¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤¬¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù¥¨¥é¤ËÊÌ¤ì¡¡¶âÈ±¤«¤é¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î3ÆüÄ«¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥¢¥ê¥¢¥Ê¡£¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ê»ö¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö¿ô»þ´ÖÁ°¡¢°ÂÁ´¾å¤ÎÌäÂê¤ÇÈô¹Ôµ¡¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢»ä¤È¥Á¡¼¥à¤Î³§¤ÏÈô¹Ôµ¡¤«¤é¹ß¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èô¹Ôµ¡¤ÏÌÀÆü¸áÁ°1»þ¤Þ¤ÇÎ¥Î¦¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤Î¥Á¡¼¥à¤È¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¤Ï¡¢ÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¼ÌëÊØ¤äÁáÄ«ÊØ¡¢¾è·ÑÊØ¡¢Ì±´Ö¥Õ¥é¥¤¥È¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊØ¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤Þ¤Ç¤ËÅþÃå¤¹¤ëÊØ¤Ï°ì¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Î¥Î¦¤Ë¤Ïµö²Ä¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¼èÆÀ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¬³§¤µ¤ó¤ËÃí¤®¤¿¤«¤Ã¤¿°¦¤ò¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶¦±é¼Ô¤ËÃí¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ¹â¤ËÈþ¤·¤¤¤ª½Ë¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡VarietyÅùÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Î¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò´ð¤Ë¡¢Á°ºî¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¸¥ç¥ó¡¦M¡¦¥Á¥å¥¦´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Ï¡¢Àè½µ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤Æ¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Ë¾å±Ç²ñ¤ò³«ºÅ¡£4Æü¤Ë¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ï¡¢Æ±ºî¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤Ê¤ª¤³¤Î¸å¤Ï¡¢11·î7Æü¤Ë¥Ñ¥ê¡¢10Æü¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¡¢13Æü¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
