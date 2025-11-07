将棋の藤井聡太王位＝竜王、名人、棋聖、棋王、王将＝が７日、都内で行われた王位就位式に出席した。

永瀬拓矢九段を挑戦者に迎えた第６６期王位戦七番勝負で６連覇を達成。一方で、３連勝で王手をかけた第４、５局で敗れ、２日制タイトル戦で自身初の連敗を喫することとなった。

４勝２敗で終えたシリーズを振り返り「第３局までは結果が幸いしましたが、第４局は完敗、そして第５局も一方的な内容で敗れてしまいました。第６局も１日目に苦しい展開になってしまったのですが、２日目はかえって吹っ切れて集中して指すことができたのではないかと実感しています」。反省を多く口にしたが、決着局となった第６局については「内容としてミスは少なからずあったけど、少し苦しい状況の中で引き離されないように踏みとどまって指すことができて結果につなげることができた」という。番勝負を迎える上で「対局は一局ごとに独立していると考えてはいたのですが、その時には勝利における流れがあると感じていた」とこれまでとの変化も明かした。

永瀬とは今年に入り、王将、名人に続き３度目の２日制対局だった。研究仲間の２人だが、より長い持ち時間を使うことになり「読みを深めて指すということになるので、永瀬九段の強みを感じた。進むにつれて永瀬九段の作戦面での工夫を感じて、対応しきれないところがあった」。来年１月開幕の王将戦七番勝負でも、現在挑戦者決定リーグで単独トップの永瀬を再び挑戦者に迎える可能性がある。「技術面、精神面で未熟さを感じることもありましたが、それを改善していけるように取り組んでいきたい」と意気込んだ。

決着局となった第６局は開催予定だった静岡・牧之原市の竜巻被害により、直前に対局場所が変更された。「大きな被害があったということでお見舞い申し上げます。一日も早い復興を祈念していますし、再びうかがえることを楽しみにしています」。同局は将棋会館で行われ、１月の移転後初めてのタイトル戦となった。