¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡ª¥í¥Õ¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ZOOTOPIA Precious Time by LOFT¡×
Á´¹ñ¤Î¥í¥Õ¥È173Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²èºÇ¿·ºî¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù ¤Î·à¾ì¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿¡ÖDisney ZOOTOPIA Precious Time by LOFT¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡É¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡É¤ÇÊë¤é¤¹Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¤¤¤¤¤¤¤ÈÉÁ¤«¤ì¤¿¥í¥Õ¥È¸ÂÄê»¨²ß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÁ´43¼ïÎà¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥í¥Õ¥È ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¸ø³«µÇ°¡ÖDisney ZOOTOPIA Precious Time by LOFT¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î21Æü(¶â)¡Á12·î25Æü(ÌÚ)
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§Á´43¼ïÎà¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è°·¾¦ÉÊ¡¢µ¬ÌÏ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§½ÂÃ«¥í¥Õ¥È¡¢¶äºÂ¥í¥Õ¥È¤Û¤«Á´¹ñ¤Î¥í¥Õ¥È173Å¹ÊÞ
2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²èºÇ¿·ºî¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤òµÇ°¤·¤¿¡ÖDisney ZOOTOPIA Precious Time by LOFT¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥í¥Õ¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
¡ÈÃç´Ö¤È¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¡×¤ä¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤Ê¤É¡¢¡É¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡É¤ÇÊë¤é¤¹Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¤¤¤¤¤¤¤ÈÉÁ¤«¤ì¤¿¥í¥Õ¥È¸ÂÄê»¨²ß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÁ´43¼ïÎà¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥¸¤ä¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Û¤«¡¢¡È¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¡É¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤á¤ë¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ä·¤²¼¤Ê¤É¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ù
Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ð¥Ã¥¸¤ä¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼
¥°¥Ã¥ºÌ¾¡¦²Á³Ê¡§
¡¦¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´4¼ïÎà¡Ë³Æ935±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¥á¥â¡ÊÁ´2¼ïÎà¡Ë³Æ528±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥·¡¼¥ë¡ÊÁ´3¼ïÎà¡Ë³Æ770±ß(ÀÇ¹þ)
Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ð¥Ã¥¸¤ä¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¡£
¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¥¢¥¤¥¹¤òËËÄ¥¤ë¡Ö¥ì¥ß¥ó¥°¡×¤äÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¡Ö¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥¯¡×¤¿¤Á¤Î¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¥°¥Ã¥º
¥°¥Ã¥ºÌ¾¡¦²Á³Ê¡§
¡¦¥ß¥Ë¥é¥ó¥Á¥Ð¥Ã¥°¡¡2,090±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥ß¥Ë¥¹¡¼¥×¥¸¥ã¡¼¡¡2,200±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥À¥¤¥«¥Ã¥È¶ÒÃå¡ÊÁ´2¼ïÎà¡Ë³Æ2,530±ß(ÀÇ¹þ)
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥é¥ó¥Á¥Ð¥Ã¥°¤ä¥ß¥Ë¥¹¡¼¥×¥¸¥ã¡¼¤âÅÐ¾ì¡£
¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¶ÒÃå¤Ï¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¡×¤È¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤Î2¼ïÎà¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤¹¥°¥Ã¥º
¥°¥Ã¥ºÌ¾¡¦²Á³Ê¡§
¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÉÕ¤¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡ÊÁ´2¼ïÎà¡Ë³Æ1,980±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡ÊÁ´2¼ïÎà¡Ë³Æ3,520±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦Á°È±¥¯¥ê¥Ã¥×2P¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´2¼ïÎà¡Ë³Æ1,100±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¤â¤³¤â¤³·¤²¼¥¤¥ó¶ÒÃå¡¡2,420±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¤Û¤«
¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤¹ºÝ¤Î¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¡¢¶ÒÃåÉÕ¤¤Î·¤²¼¤ä¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²èºÇ¿·ºî¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É¡¡ÃêÁª¥×¥ì¥¼¥ó¥È
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î21Æü(¶â)¡Á30Æü(Æü)
·ÊÉÊ¡§±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É(°ìÈÌ)¡¡10ÁÈ20Ì¾
¥í¥Õ¥È¥¢¥×¥êÄó¼¨¤Ë¤Æ¹ç·×ÀÇ¹þ¤ß1,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¾å¤²¤Î¾å¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤è¤ê±þÊç¤Ç¤¤ëÃêÁª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¼Â»Ü¡£
±þÊç¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²èºÇ¿·ºî¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Î¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¼Ô¤Ï12·î1Æü(·î)°Ê¹ß¤Ë·ÊÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡É¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡É¤ÇÊë¤é¤¹Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¤¤¤¤¤¤¤ÈÉÁ¤«¤ì¤¿¥í¥Õ¥È¸ÂÄê»¨²ß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¥í¥Õ¥È¤Ë¤Æ2025Ç¯11·î21Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¸ø³«µÇ°¡ÖDisney ZOOTOPIA Precious Time by LOFT¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
©Disney
