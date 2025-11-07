将棋の第66期王位戦7番勝負で6連覇を達成した藤井聡太王位（23）が7日、東京都港区の明治記念間で開催された就位式に出席し、就位状、王位杯などが授与された。

6〜9月の7番勝負では永瀬拓矢九段（33）を相手に開幕3連勝後に連敗。第6局は開催地の静岡県牧之原市が台風被災のため会場を東京・将棋会館に変更するアクシデントがありながら勝利を収め、防衛に成功した。

就位式で謝辞に立った藤井は「シリーズを通して、技術面、また精神面でも未熟さを感じるところもありましたが、それをしっかりと改善していけるようにまた来期に向けて取り組んで参りたいと思います」と総括し、「牧之原市では本当に大きな被害があり、お見舞いを申し上げます。1日も早い復興を祈念し、また訪れることを楽しみにしております」と第6局開催予定地への配慮も示した。

10月28日には王座を失冠して6冠に後退。式後の記者会見では叡王戦含め、チェスクロック採用している1日制タイトル戦での苦戦について「データとして見ると、そういう傾向は実際に出ていると思います。王座戦を振り返っても終盤戦、持ち時間が少なくなってから正確に判断できずミスが出ている」と認め、「そういったところを強化することが求められているという面あると思います」と課題を挙げていた。