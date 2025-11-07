

カスハラ加害者に対して誠実に対応しても意味がないという（写真：amadank／PIXTA）

【図で見る】 「カスハラの社会問題化」の背景

クレームはお客様からの大切な指摘であり、製品やサービスの品質向上に役立つ企業の財産である――。「カスハラドットコム」を運営する弁護士の能勢章氏は、これまで多くの企業で見られたクレームに対するこうした姿勢はもはや時代に合っていないと言います。

ではなぜ、かつては「宝の山」ともいわれた客からのクレームへの誠実な対応が意味をなさなくなってしまったのでしょうか。その背景について能勢氏の著書『「度が過ぎたクレーム」から従業員を守る カスハラ対策の基本と実践』から一部を抜粋・編集する形で解説します。

カスハラが社会問題化した背景には何があるのか？

「金持ち喧嘩せず」ということわざがあります。金持ちはつまらないことで他人と争わないという意味です。

カスハラ問題を扱う書籍のなかには、カスハラが増えた背景には経済的な格差や貧困問題があることを指摘するものがあります。

経済的な余裕を失うと心が穏やかでいられなくなり、カスハラを行ってしまうということなのでしょう。

しかしながら、カスハラが社会問題化した背景はそんなものではありません。私は、弁護士として、カスハラという言葉がない時代から多くの依頼を受けて、「度が過ぎたクレーム」の対応に積極的に従事してきました。

対応したクレームのなかには、高級ホテルなどの事例もあり、まさに富裕層が加害者となったカスハラ案件も扱ったことがあります。私の経験では、経済的な要因だけでカスハラが社会問題化したことの背景を説明できるとは思えません。

昨今、カスハラがメディアで取り上げられる機会が増えてきました。カスハラに関する法改正や条例制定の動きもあります。そういった流れからすれば、カスハラが増えているように感じている方もいるでしょう。

厚生労働省が令和6年（2024年）5月17日に発表した「職場のハラスメントに関する実態調査（令和5年度調査）」における「過去3年間の相談件数の推移」によると、セクハラやパワハラなどの他のハラスメントでは減少傾向が出ているのに、カスハラでは増加傾向が出ているという結果が出ました。

私が弁護士として取り扱う件数は数年前より増えていますから、企業の相談件数が増加傾向だというのも納得できます。このように相談件数が増加傾向にあるなかで、カスハラが社会問題化したわけですが、その背景にはどのような事情があるのでしょうか。

まずひとつ確実に言えることがあります。それは、これまでなら接客業務の一環として組織内において水面下で処理されていたカスハラ問題が徐々に表に出るようになったということです。その結果、カスハラが社会問題として世の中にも認知されるようになりました。

それではなぜカスハラ問題がより表に出るようになったのでしょうか。それは、私の分析によれば下の図に示した3つのポイントに整理できます。



（出所：『「度が過ぎたクレーム」から従業員を守る カスハラ対策の基本と実践』より）

※外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

「人手不足」が企業や働き手に変化をもたらした

カスハラだけでなく、セクハラやパワハラなどのあらゆるハラスメントで共通することなのですが、同じような行為をしたとしても、ある人に対してはハラスメントだと糾弾されるのに、違う人に対してはハラスメントだとは評価されないということがあります。

カスハラにおいても、顧客と従業員とのコミュニケーションのなかで行われますから、対応する従業員によっては、カスハラが悪化することもあれば、カスハラがうまく収束することもあります。

カスハラが悪化するか否かは、個々人の対応によって差がつくことがあり、従来は、そのようなカスハラ対応能力の差も人事評価の対象になっていました。

しかしながら、近年、人手不足の状況になると、カスハラ対応を個々人の能力に依存する接客対応では限界を迎えています。たとえカスハラ対応が不得手であったとしても採用しないわけにはいきませんから、評価の対象にすることはできません。

そのため、カスハラ対応を現場従業員の個々人の能力に依存する課題ではなく、現状では、多くの企業がカスハラ問題を組織的な課題と認識しているのです。

人手不足が続くなか、働き手の意識も変化しています。

私は、多くのカスハラ案件を処理するなかで、カスハラ対応を担当した多くの現場従業員が心に傷を負い、結果的に会社を辞めてしまうのを何度も見てきました。

カスハラ対応で問われる「企業の真価」

カスハラが起きると、企業の姿勢の真価が問われることになります。カスハラが起きたとき企業の姿勢が消極的だと、カスハラ対応を担当した従業員だけでなく、その周りの従業員も失望することになります。

企業が形だけの対策に終始し、本気で従業員を守る姿勢がないと、従業員にはその姿勢がそのまま伝わるのです。カスハラに我慢してまで同じ職場にとどまる必要はありませんから、企業が適切に従業員を守らないと、簡単に他社に転職してしまいます。

確かに、人手不足解消のために、賃金の引き上げは近年進んできたと言えますが、賃金の引き上げにも限界があり、それだけでは働き手をつなぎとめることはできません。

そのため、企業としては、賃金を上げるだけでなく、カスハラ対策を真摯に行うことも職場環境改善策の一環として重要になったのです。

従来は、企業のクレームに対する姿勢は、概ね次のようなものでした。

「クレームはお客様からの大切な指摘であり、製品やサービスの品質向上に役立つ企業の財産である」

「クレームに真摯に耳を傾け、お客様が納得するまで誠実に対応することで、そのお客様がお得意様になる」

このような姿勢のもとで、企業はどんなクレームに対しても誠実に向き合うことを現場の従業員に要求したのです。

そのため、これまでは、単なるクレームにとどまらず、カスハラ加害者に対しても、お客様としてていねいに扱うべきという風潮があったかと思います。

「カスハラ加害者」に誠実に対応しても意味がない

確かに、クレームのなかには、企業にはわからない気づきをもたらしてくれるものもあり、それが商品開発やサービス向上のヒントになる事例もあるでしょう。私もそうした事例を否定するわけではありません。

しかしながら、現代においては、顧客の声を聴く手法は多様化しています。店舗やコールセンターなどで顧客から直接クレームを聴くだけでなく、アンケート、モニターの募集、SNSによって、顧客の声を分析し、商品やサービスの向上につなげることもできます。

そもそも正当なクレームならともかくとしても、カスハラ加害者に誠実に対応しても、商品やサービスの向上に役立つことはありません。

そうした対応で品質向上を目指すこと自体が離職率の増加という弊害をもたらし、結果的に製品やサービスの品質低下を招くのです。

また、インターネットやSNSの普及によって、顧客のクレームがSNSやインターネット上で拡散されやすくなり、誹謗中傷に発展するリスクが大きくなっています。こうした拡散された世間の声も顧客の声のひとつと言えなくもありません。

しかしながら、大元のクレームから拡散された世間の声は、必ずしもその企業の製品やサービスを利用したものとは限りません。誤った情報に基づいて評価を下している可能性もあります。

元のクレームはともかくとしても、元のクレームが拡散することで誹謗中傷に変容した場合に製品やサービスの品質に役立つことはまずないと思われます。

誹謗中傷にまで至ると、むしろ企業の信用を侵害し、従業員の精神的な負担を増加させるものになりかねません。

もはや「クレームは宝の山」という時代ではない





そうしたなかで、企業としても、カスハラ加害者に対応して得られる意見はさして商品やサービスの向上に結びつかない、むしろ弊害ばかり目立つという認識に変わりつつあるのではないかと思います。

しかも、他の手段で顧客の声を聴きサービスの品質を向上させることもできますから、わざわざカスハラに我慢してまで顧客の声を聴く必要はないと判断するのは合理的だと言えるでしょう。

今後、多くの企業において、必ずしも「クレームは宝の山」と捉えるのではなく、カスハラに我慢して対応することは害をもたらすこともあると認識し、「カスハラ加害者を丁重に扱う姿勢」から「カスハラから従業員を守る姿勢」にシフトしていくことが求められます。

（能勢 章 ： 能勢総合法律事務所代表弁護士、「カスハラドットコム」運営者）