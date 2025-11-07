連敗から一転、アストン・ヴィラ戦とレアル・マドリード戦に連勝し復調を見せているリヴァプール。今週末はタイトル争いのライバルとなるマンチェスター・シティとの一戦が待っており、力を証明したいところだ。



そんなチームにおいて、今季ベストパフォーマンスを見せているといえるのがMFドミニク・ショボスライだ。トップ下、インサイドハーフ、そしてサイドバックとさまざまなポジションで質の高いパフォーマンスを見せるほか、その尽きぬ運動量で文字通りチームを牽引している。





レアル戦でもプレスに奔走し、カバーリングに走り、執拗にゴールを狙った。ティボー・クルトワの好セーブに阻まれてしまったが、ショボスライは枠内シュート5本を記録している。アレクシス・マクアリスターのゴールをアシストしたのもショボスライで、まさに大車輪の活躍だった。元リヴァプールのストライカーであるロビー・ファウラー氏は、『Amazon Prime』の中継で以下のように語り、ショボスライを称賛している。「彼は叫ぶタイプではないかもしれないし、そういう風に観客を盛り上げるタイプでもないかもしれない。しかし、ピッチでの走り方で模範を示している」『The Athletic』は「将来のリヴァプールのキャプテンか？」と報じた。現キャプテンであるDFフィルジル・ファン・ダイクは来シーズン末で契約が切れる。そのとき36歳が間近となっており、契約を更新するかどうかは未知数だ。アリソンやモハメド・サラーも2027年夏に契約を満了する。そのとき誰がキャプテンにふさわしいか、現状ではショボスライしか考えられない。『THIS IS ANFIELD』によれば、ファンたちはショボスライに次のスティーブン・ジェラードになってほしいとも考えているようだ。不調のなかで一人株を上げ続けるショボスライ。チームは過渡期にあるが、ショボスライにとっては大きな成長のシーズンとなっているに違いない。