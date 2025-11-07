グーグル（Google）は現地時間6日、AIノートサービス「NotebookLM」のスマホアプリ版について、今週中に大型アップデートを実施すると発表した。

今回のアップデートで、NotebookLMに取り込んだ資料を活用し学習を支援する2つの新機能が提供される。

1つ目の「フラッシュカード」機能は、資料に含まれる重要な用語や日付などを記憶する機能。2つ目の「クイズ」機能は、資料の内容に関する理解度をテストでき、クイズ作成時にはトピックの指定や難易度、問題数のカスタマイズなどが可能とのこと。

「フラッシュカード」機能

「クイズ」機能

このほか、Studioタブでチャットや出力の生成時に、参照する資料を一時的に選択したり解除したりできる機能を追加した。これによりユーザーに対して、必要としている資料のみに基づいた回答を表示する。

あわせて、モバイル版のチャット機能も大幅に改善される。同社によると、最新のGeminiモデルによって回答の品質が50％向上したほか、一度に扱える情報量が4倍になり、会話の記憶力も6倍に強化されたとしている。

これらの新機能を含むアップデートは、「App Store」や「Google Play Store」を通じて提供される。