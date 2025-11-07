あいのり・桃、注文住宅の仕様が全て決定したことを報告「楽しみ＆不安が混合しています！」

人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が、1年半かけて打ち合わせを続けてきた注文住宅の仕様が全て決定したことを明かした。

この日、桃は「今日は久しぶりに注文住宅の打ち合わせ！！キッチンがまだちゃんと決まってなかったのよ…！！！！」と切り出し、夫とともににキッチンのショールームへ足を運んだことを報告した。

続けて、木材選びに難航していたことを明かし「前回はこれじゃない、ってなって、違うサンプルいろいろ用意してもらったからこんなに時間がかかってしまったんだけど…結局回り回って、前回用意してもらってたサンプル。笑」と、一度はやめたものに決まったことを告白。「こういうこと、注文住宅の世界ではめちゃくちゃ多いらしい」とつづった。

また「他を見ないで決めるより、他を見た上で決める方が後悔がないから、必要な工程ではありそう…」と心境を吐露。キッチンのルーバーの幅についても「やっぱり太いのと細い両方入れた方がバランスがいいね！ってなりましたー」と明かした。

最後に「これで新しい家の全てが決定しました」と報告し「実際はどんな感じに仕上がるのか…楽しみ＆不安が混合しています！」と現在の心境を吐露。「まぁ、ひとつ言えるのは…住めば都！！！笑」「最初に注文住宅を考え始めてから、1年半くらいだ！」とつづり、ブログを締めくくった。