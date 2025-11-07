ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ウルトラソフビ「ウルトラ怪獣シリーズ」ダダB・ダダC、がヨドバシカ… ウルトラソフビ「ウルトラ怪獣シリーズ」ダダB・ダダC、がヨドバシカメラ限定で登場! ウルトラソフビ「ウルトラ怪獣シリーズ」ダダB・ダダC、がヨドバシカメラ限定で登場! 2025年11月7日 11時36分 マイナビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ バンダイは、ウルトラソフビシリーズより、「ウルトラ怪獣シリーズ ダダB」「ウルトラ怪獣シリーズ ダダC」をヨドバシカメラ限定で販売する。11月7日より商品の予約を開始した。2026年2月7日発売予定。予約はヨドバシカメラ公式ページにて受け付ける。(C)円谷プロ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 『ウルトラマンティガ』CONVERGE MOTION ウルトラマンに「グリッターティガ」などがラインナップ 『ウルトラマンオメガ』百川晴香&三宅健太がゲストに - 11月放送エピソード&場面写真が解禁! ウルトラマン×乃が美、コラボ食パン第2弾を11月1日より発売 関連情報（BiZ PAGE＋） インフルエンサー, タレント, ナレーター, 俳優, 動画