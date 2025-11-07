バンダイは、ウルトラソフビシリーズより、「ウルトラ怪獣シリーズ ダダB」「ウルトラ怪獣シリーズ ダダC」をヨドバシカメラ限定で販売する。11月7日より商品の予約を開始した。2026年2月7日発売予定。



予約はヨドバシカメラ公式ページにて受け付ける。

(C)円谷プロ