眞栄田郷敦、共演後「全てが変わった」影響受けた人気女優明かす「すごく素敵」
【モデルプレス＝2025/11/07】俳優の眞栄田郷敦が2025年11月7日、NHK「あさイチ」（総合あさ8時15分〜）に出演。影響を受けた人気女優を明かした。
ドラマ『プロミス・シンデレラ』（TBS系／2021）にて共演した二階堂について、眞栄田は「二階堂さんから僕は、全てを学んだというか…役の掘り下げ方とか、脚本の読み方とか現場での居方だとか。二階堂さんと共演させていただいてから、この仕事に向き合う全てが変わったなと思っています」と絶賛した。
また、「とにかく、こだわりも強くて。ものづくりに対する熱量がすごい高い方なので、それにみんなが引っ張られていくんですよね。みんなのテンションが上がっていくというか、それがすごく素敵だなと思って。そんな主演になれたら嬉しいなと思って」と話していた。（modelpress編集部）
情報：NHK
