王林「いいりんごの日」で金髪りんごヘア姿披露「2度見した」「本物の王林みたい」と話題
【モデルプレス＝2025/11/07】タレントの王林が11月5日、自身のInstagramを更新。金髪の「りんごヘア」を披露し、話題となっている。
王林は「いいりんごの日といい推しの日ってことは王林の日？」と投稿。りんごや自身の様々なシチュエーションの写真とともに、金髪のボブヘアのてっぺんにりんごのヘタのようなものを付けた「りんごヘア」の姿も公開している。
この投稿に、ファンからは「可愛いがすぎる」「りんごの再現度高い」「2度見した」「へたはどうやってくっついてるの」「本物の王林みたい」「王林の日で間違いない」「どの写真もスタイル抜群」「金髪似合う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
