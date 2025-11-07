せいせい「普段は載せないように心掛けてる」娘の姿公開「大きくなった」「お揃いの服が素敵」の声
【モデルプレス＝2025/11/07】モデルの“せいせい”こと田向星華が11月6日、自身のInstagramを更新。娘を抱っこしたショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】24歳ギャルモデル「普段は載せない」娘の姿公開
2025年4月に結婚、7月に第1子女児の出産を発表していたせいせいは「うちの天使ですどうも」と記し、親子お揃いのグレーのニットにデニムパンツを着用した抱っこショットを公開。子どもの顔は隠されており、「見せ物じゃないし今のご時世SNSって一歩間違えると危険だからこそ大切にしてあげたい気持ちが 大きく普段は載せないように心掛けてるけど存在くらいはたまには…」と子どもを投稿することに対する気持ちを綴った。
この投稿に、ファンからは「大きくなったね」「お揃いの服が素敵」「ママも赤ちゃんも可愛すぎる」「癒された」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆せいせい、娘の抱っこショット公開
◆せいせいの投稿に反響
