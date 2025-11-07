マーベルとスカイダンス・ゲームズが手がけるゲーム『Marvel 1943: Rise of Hydra』のリリースが無期延期となった。

本作は第二次世界大戦時を舞台に、キャプテン・アメリカとブラックパンサーの物語。1940年代の両者が、共通の敵に立ち向かうためにお互いの違いを乗り越え、不穏な同盟を結ぶというストーリーだという。ティ・チャラの祖父にあたるブラックパンサー／アズーリのほか、ハウリング・コマンドーズ（のちにニック・フューリーが隊長を務める）の一員である米兵ガブリエル・ジョーンズ、ワカンダのスパイ戦士ナナリらが登場する。

本作は2022年9月に、2024年3月には「2025年リリース」としてトレーラー映像も公開された。もっともその後、2025年5月には、より完成度を高めるために2026年初頭へとリリースが延期されている。

このたび、スカイダンス・ゲームズは公式Xアカウントにて発売日の再延期を発表。「『Marvel 1943: Rise of Hydra』は野心的なプロジェクトです。私たちのチームや、プレイヤーおよびファンの皆様が期待するクオリティを達成するため尽力しています。［中略］私たちのビジョンを完全に実現するため、リリース時期を2026年初頭から変更することを決定しました」と記した。

新たな発売時期は告知されていない。「チームは特別な作品を創り上げるべく全力を尽くしています。開発の進捗とともに、より多くの情報をお届けいたします」とも綴られているため、続報は随時伝えられることになりそうだ。

『Marvel 1943: Rise of Hydra』のリリース時期は未定。