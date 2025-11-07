「治療に専念すべきなのに」と事務所の管理を疑問視する声も　精神の不安定さを見せるK-POPアイドルがSNS再開

ガールズグループ2NE1のメンバー、パク・ボムが精神的に不安定な状態にあるとみられるなか、2週間ぶりにSNS活動を再開した。

パク・ボムは11月6日、自身のSNSアカウントに「パク・ボム」というコメントとともに、数枚の写真を投稿した。

公開された写真の中でパク・ボムは、自身の個性とコンセプトを最大限に引き出したメイクアップを披露。エキゾチックなカラーと誇張されたアイメイクを通して、非現実的なビジュアルを強調している。

パク・ボムがSNS活動を再開したのは、およそ2週間ぶりだ。10月22日、彼女はSNSにYGエンターテインメントのヤン・ヒョンソク総括プロデューサーに対する告訴状を公開した。パク・ボムはその告訴状の中で、「正確な精算を受けていない」とし、「数十億ウォン（数億円）を受け取る権利がある」などと主張していた。

これに対して所属事務所側は「パク・ボムの2NE1活動に関する精算はすでに完了しており、SNSに掲載された告訴状は実際に受理された事実がない」とし、「パク・ボムはすべての活動を中断し、治療および回復に専念している。当社はアーティストが健康を取り戻せるよう最善を尽くす」と説明した。

突如として告訴文を公開したパク・ボムの行動に、ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーも驚いたはずだが、音楽業界関係者によると、彼は投稿を見て怒りや悲しみではなく、むしろ心配のほうが大きかったという。

何よりもパク・ボムの健康状態を懸念していたと伝えられている。

一部のファンからは「治療に専念すべきなのに、なぜ同じことを繰り返すのか」と所属事務所の管理を疑問視する声も出ている。また、「これ以上ゴシップとして扱うのではなく、真剣に治療と回復に集中してほしい」との意見もあり、パク・ボムが再び安定した日常を取り戻すことを願う声が広がっている。

◇パク・ボム プロフィール

1984年3月24日生まれ。2005年にYGエンターテインメントの練習生となり、2009年3月にガールズグループ2NE1のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と個性的な歌声、愛らしいビジュアルで人気メンバーに。2016年のグループ解散後は所属事務所がなく、空白期に入った。2018年にD-Nationエンターテインメントと契約すると、ソロ歌手としてカムバックした。