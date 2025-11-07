スズキ新「エブリイ」実車公開へ！ 斬新「ブラック仕立て」＆“専用装備”がイイ！ 画期的な「両側パワースライドドア」も魅力！ “四駆”もありのターボモデル「Jリミテッド」フィールドスタイルエキスポ2025に登場！

精悍なブラック仕立ての外観が魅力

2025年11月7日にスズキは、同月15日から16日にかけて愛知県常滑市のAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される日本最大級のアウトドアイベント「FIELDSTYLE EXPO 2025（フィールドスタイルエキスポ2025）」に出展することを発表しました。

ブースでは、同社の軽商用車をベースとした特別仕様車「エブリイ Jリミテッド」に、キャンプや車中泊シーンで人気の純正アクセサリーを装着した展示を行う予定です。

スポーティなブラック仕立てがカッコイイ！

同年8月20日に発売されたエブリイ Jリミテッドは、スズキの軽商用バン「エブリイ」の上級グレード「JOINターボ」をベースに開発された特別仕様車です。

働く現場からアウトドアまで幅広く活躍するエブリイの魅力に、より洗練されたデザインと遊び心を加えたモデルとして注目を集めています。

外観では、専用デカールやガンメタリック塗装のホイールキャップを採用し、精悍な印象を強調。

さらにドアハンドルやドアミラー、前後バンパーなどをブラックで統一することで、実用的な商用車という枠を超えたスタイリッシュな雰囲気を演出しています。

フロントにはブラック塗装の専用LEDヘッドランプを備え、夜間走行時の視認性とデザイン性を両立しました。

インテリアはベースモデルの利便性を受け継ぎながら、快適装備を充実させています。両側ワンアクションパワースライドドアやフルオートエアコンを標準装備し、日常使いから長距離ドライブまで快適に過ごせる空間を確保。

またオプションで用意される「バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ」は、7インチディスプレイを備え、スマートフォン連携やBluetooth対応など、現代的な機能をサポートしています。

搭載されるエンジンは、最高出力64PS、最大トルク95Nmを発生する660cc DOHC VVTターボ。トランスミッションにはCVTを採用し、滑らかな加速と優れた燃費性能を実現しています。

駆動方式は2WD（FF）と4WDの2タイプが用意され、WLTCモード燃費は15.1km／Lを達成。

街乗りから郊外のアウトドアフィールドまで、幅広いシーンで安心して走行できる性能を備えています。

今回のFIELDSTYLE EXPOでは、このエブリイ Jリミテッドにキャンプや車中泊などアウトドア愛好家に人気の純正アクセサリーを装着して展示。

スズキならではの「軽商用車×アウトドア」という新たな提案を、来場者は体感できるでしょう。

さらにスズキブースでは、11月4日に発売された一部仕様変更モデルの「ジムニー シエラ」に合わせて新設定された純正アクセサリーや、スズキ推奨アクセサリー群「スズキセレクトプラス用品」の一部も紹介される予定。

アウトドア志向のユーザーに向け、機能性とデザイン性を両立させたカスタマイズ提案が行われます。