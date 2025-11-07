東海地方は、向こう一週間も晴れる日が多いでしょう。この週末、明日8日は雲が広がりやすくなりますが、雨は降らない所が多く、お出かけを楽しめそうです。9日(日)は、広く雨が降る見込みです。

今日7日は「立冬」 東海は日差しが暖かく過ごしやすい

今日7日は、二十四節気の一つ「立冬」で、暦の上では冬の始まりです。

西日本から東日本は、高気圧に覆われて広く晴れています。今夜(7日)にかけても、安定して晴れて、雨の心配はほとんどないでしょう。最高気温は、平野部で20℃を少し超える程度で、この時期として気温は高めです。暦通りとはいかず、日差しが暖かく過ごしやすいでしょう。ただ、沿岸部では北寄りの風がやや強く吹くため、気温ほどの暖かさはなさそうです。

明日8日は雲が広がりやすいが日中は雨の心配なし お出掛け日和に

明日8日は、ゆっくり天気は下り坂です。今日7日よりも、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。日中いっぱいは雲が多いながらも、晴れ間があるでしょう。夜は、曇り空に変わり、遅い時間には雨の降りだす所がありそうです。

最高気温は、平野部で18℃〜19℃予想の所が多く、今日7日ほど気温は上がりませんが、平年並みとなりそうです。風も収まり、比較的過ごしやすいでしょう。

9日(日)は本降りの雨に

9日(日)は、湿った空気がさらに入りやすくなり、西からは前線を伴った低気圧が近づき、本州付近を通過する見込みです。午前中は、所々で雨が降り、まだ雨の止み間はありそうです。午後は、次第に広い範囲で雨が降るでしょう。大雨の心配はありませんが、夕方から夜は、本降りの雨になる所もあるため、局地的な雨の強まりに注意してください。夜遅く日付けの変わる頃には、雨は止んでくる見込みです。

昼間は気温の上がり方が鈍いため、雨で体を冷やさないよう暖かくしてお過ごしください。

台風26号の今後の進路や東海地方への影響は?

台風26号は、来週後半に進路を東寄りに変えて、本州の南の海上を進む可能性があります。台風は陸地から離れた所を進む予想で、東海地方に近づく可能性は小さいでしょう。ただ、台風に加え、前線が延びる予想で、雨雲が東海地方にかかる可能性があります。台風26号の最新の情報に注意してください。