リサとガスパール25周年×イオン、1738円から買える秋冬コラボ6アイテムがかわいすぎる！
イオンのエシカルファッションブランド「SELF＋SERVICE」から、フランス生まれの人気キャラクター「リサとガスパール」誕生25周年を記念した秋冬コラボアイテムが11月上旬に発売！
【画像】おうちでくつろぐリサとガスパールがかわいい！コラボアイテム詳細を見る
「自然のままの優しい暮らし」をコンセプトに、オーガニックコットンやリサイクル素材などを使ったファッションアイテムを展開している「SELF＋SERVICE」。そして、リサとガスパールが住むフランスも環境に配慮されたエコ先進国。そんなエコつながりのブランドとキャラクターが25周年という節目に贈る特別なコレクションは、ナチュラルでありながらフレンチシックな雰囲気たっぷり。
今回のアイテムでは、料理をするリサの姿や、お気に入りのおもちゃで遊ぶふたりの日常など、キャラクターの温かな世界観を刺しゅうで表現。さらに25周年記念のデザインポイントがブランドネームや下げ札にもさりげなく施されているから、ファンにはたまらない仕様になっている。
■大人かわいい全6アイテムをチェック！
「リサとガスパール刺しゅうワンピース」(7480円)は、レトロなチェック柄にお気に入りのおもちゃで夢中に遊ぶふたりの刺しゅうを散りばめたノスタルジックな一枚。一つだけ、さりげなくお花の飾りボタンになっている所もポイントで、羽織りを合わせても1枚で着ても印象的。
もちもち素材の肌触りがたまらない「リサとガスパール前後着ニット」(5478円)。おもちゃで遊ぶリサとガスパールの刺しゅうが散りばめられ、前後どちらから着ても違った表情を見せてくれるから、その日の気分で着こなしを変えられる。
裏起毛であったか軽い「リサとガスパール刺しゅうカーデ」(4378円)は、シンプルながらデザイン性の高さが光る一枚。背裏の布帛プリントがさりげないおしゃれ感をプラスして、どんなアイテムとも相性抜群。
忙しそうに料理をするリサと、それを見守るガスパールのキュートな日常を刺しゅうで表現した「リサとガスパール刺しゅうシャツ」(4378円)。ブラック系ギンガムチェックをベースにした、大人の女性でも着こなしやすいデザインで、普段のコーデをワンランクアップしてくれそう。
ふっくらとした中綿キルトに、リサとガスパールの日常の一コマを刺しゅうでデザインした「リサとガスパール中綿入りバッグ」(4378円)。A4サイズも収納可能で肩掛けもできるから、デイリー使いにぴったり。
内側の収納袋にすっぽり収まる「リサとガスパールエコバッグ4」(1738円)は、カラーによって異なるプリント柄を楽しめる。お手頃価格だから複数買いして、その日の気分で使い分けたい。
発売は2025年11月上旬から、全国のSELF＋SERVICE取扱店舗およびイオンスタイルオンラインにて。25周年という記念すべき年に登場する特別なコレクションだけに、売り切れ必至の予感。気になるアイテムは早めにチェックしておこう。この秋冬は、フレンチテイストあふれるリサとガスパールのアイテムで、おうち時間もおでかけも、もっと特別な時間にしてみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre
