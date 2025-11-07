日本に「AIに仕事を奪われる日」は来るのか…頭脳労働だけでなく肉体労働まで代替する未来

前編記事『アメリカで「若者の雇用だけ」が減っている…世界を襲う「AI就職氷河期」の始まり』より続く。

日本人はどうなるのか

アメリカの労働者が崖っぷちに立たされる一方で、われわれ日本人はどうなるのだろうか。ITエンジニアの転職や就職を支援する、paiza株式会社CEOの片山良平氏は次のように語る。

「日本では現状、アメリカのような大規模なAI投資をしている企業はほとんどないので、同じような状況にはなっていません。それに加えて、日本には特殊な事情がいくつかあります。

まず、少子化による深刻な労働力不足です。2040年までに1100万人の労働力が不足すると予測されており、企業は人材確保に必死なのが現状です。また、日本には新卒一括採用の文化もある。

確かに若手の仕事はAIで補えるようになりましたが、シニアエンジニアの高度な業務はまだAIでは難しい。新卒採用を止めてしまうと、人材が育たなくなるというデメリットもあります。

ただ、AIを使えば生産性が上がるという認識は企業にも広がり、『これまでのように大量に新卒を採用する必要があるのか』という議論は始まっているので、エンジニアの大量採用の方針は見直されていくかもしれません」

ついには「肉体労働」まで奪われる

アメリカと比べてAI利用率が低い日本でも、コールセンターなどの顧客対応業務は、すでにAIチャットボットに置き換わり始めている。よく「日本はアメリカの5年遅れ」と言われるが、日本も数年後には、AI氷河期の荒波に襲われるのかもしれない。

頭脳労働ではなく、肉体労働なら安泰だろうと思いきや、そうはいかない。AIビッグテックが次に進出するのは、「フィジカルAI」―電気自動車大手のテスラや米スタートアップ「Figure」などが開発を進める、AIを搭載した人型ロボットだ。彼らは世界を物理的に理解し、自律した行動をとる。

「運送や建設現場、Amazonの倉庫作業など、労災の危険性がある仕事も、もはや人間の仕事ではなくなるかもしれません」（メディチ氏）

求人サイトを見ても、応募する職がすべて消え去っている︱そうなったとき、人は何をして生きてゆくことになるのだろうか。

【こちらも読む】『オックスフォード大学が認定 あと10年で「消える職業」「なくなる仕事」』

「週刊現代」2025年11月10日号より

【こちらも読む】オックスフォード大学が認定 あと10年で「消える職業」「なくなる仕事」