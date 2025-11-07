【愛宕 月夜のお姉さん狼】 受注期間：11月7日～12月17日 2027年1月 発売予定 価格：29,800円

グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「愛宕 月夜のお姉さん狼」を2027年1月に発売する。受注期間は12月17日まで。価格は29,800円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、重桜陣営所属の重巡洋艦「愛宕」の着せ替え「月夜のお姉さん狼」姿を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

豊満なボディを、大胆な狼の如き衣装で包み込み、最後は精巧な塗装を加え、セクシーかつ刺激的な見所満載のフィギュアに仕上げている。

「愛宕 月夜のお姉さん狼」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約235mm

(C)Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd.

※画像はイメージです。

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。