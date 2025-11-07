¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤¬»÷¹ç¤¦½÷À·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª1°Ì¤Ë¤ÏËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¥É¥é¥Þ¤äCM¤Ê¤É¤Ç¡¢½÷À·ÝÇ½¿Í¤¬¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Æ´¤ì¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤ÈDIAMOND DOT LAB¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¡¢²óÅú¼Ô¤Î97¿Í¤¬¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¡×¤òÁª¤Ó¡¢1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤¬»÷¹ç¤¦½÷À·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÃË½÷1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§ËÌÀî·Ê»Ò¡Ê97É¼¡Ë
¡¦¤¤¤Ä¤â¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ÆÈþ¤·¤¤¤«¤é¡£¡Ê10Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦Èþ¿Í¤À¤«¤é¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¾®´é¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Çò¤¬»÷¹ç¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¼ÂºÝ¤Ë·ëº§¼°¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦À¶Á¿¤µ¤È¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿´¶¤¸¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¿Í¤Ç¡¢Çò¤¤¿§¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤è¤¯¤ÆÈþ¿Í¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¤â¤¦¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢Èó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤¬¤Ê¤¤åºÎï¤µ¤À¤«¤é¡ª¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
2°Ì¡§°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê87É¼¡Ë
¡¦½ã¿è¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤ë½÷À¤À¤«¤é¡£¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦À¶Á¿¤ÇÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¼«Á³ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ç¤â½À¤é¤«¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦À¶¤é¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÎÉ¤¤¤·²Ä°¦¤¤¤·¤ä¤µ¤·¤½¤¦¤À¤·¡¢¤¹¤´¤¯ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¥É¥é¥Þ¤ÇÃå¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Èþ¿Í¤Ï²¿¤òÃå¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦À¶Á¿¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
3°Ì¡§º£ÅÄÈþºù¡Ê57É¼¡Ë
¡¦¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê½÷À·ÝÇ½¿Í¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÎÉ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦º£¤¬½Ü¤Ç¡¢°ìÈÖ¥É¥ì¥¹¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦º£Àª¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤·¡¢½ã¿è¤Ë»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë ¡¦¼ã¤¯¤Æ´é¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦À¶Á¿¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¯¿§¡¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¤À¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Ç¯Îð¤äÍÆ»ÑÅª¤Ë¤è¤¯»÷¹ç¤¦¤È»×¤¦¤«¤é¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
4°Ì¡§ÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê53É¼¡Ë
¡¦½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦²Ä°¦¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦´é¤â²Ä°¦¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤è¤¯¡¢²¿¤è¤êÇò¤¬»÷¹ç¤¦¤È»×¤¦¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤ª¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ë¤¯¤ê¤¯¤ê¤ÎÌÜ¤Ç²Ä°¦¤¤¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë ¡¦À¶½ã¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
5°Ì¡§¿·³À·ë°á¡Ê42É¼¡Ë
¡¦¥É¥é¥Þ¤Ç¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¤¤¤ÆåºÎï¤Ç»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦À¶Á¿¤ÇÍ¥²í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦Ëü¿Í¼õ¤±¤¹¤ë¿Í¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÎÉ¤¯¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Æ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë ¡¦Èà½÷¤ÎÀ¶Á¿¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
6°Ì°Ê¹ß¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
6°Ì¡¡ÇòÀÐËã°á¡Ê40É¼¡Ë
¡¦Æ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦²Ú¤ä¤«¤Ê´éÎ©¤Á¤¬¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÎÇ÷ÎÏ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦È©¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ãÇò¤¬»÷¹ç¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
7°Ì¡¡Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ê39É¼¡Ë
¡¦Èþ·Á¤Ç»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡£¡Ê10Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¯¤Æ²Ú¤ä¤«¤À¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¥É¥é¥Þ¤ÇÃå¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬åºÎï¤Ç°õ¾Ý¤Ë¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
8°Ì¡¡ÍÂ¼²Í½ã¡Ê36É¼¡Ë
¡¦°ìÈÖ¡¢Âç¿Í¤é¤·¤µ¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¤Î¤Á¤ç¤¦¤ÉÃæ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ë¤¤¤ë¿Í¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê10Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦²Ä°¦¤é¤·¤¤´éÎ©¤Á¤È¡¢À¶½ã¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
9°Ì¡¡ºÚ¡¹½ï¡Ê35É¼¡Ë
¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¹â¿ÈÄ¹¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
10°Ì¡¡¹À¥¤¹¤º¡Ê33É¼¡Ë
¡¦²Ä°¦¤¤¤«¤é¡£¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦°µÅÝÅª¤ËÈþ¿Í¤À¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ú½ÐÅµ¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤ÈDIAMOND DOT LAB¤Ë¤è¤ëÄ´ºº