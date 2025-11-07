ファンキー＆キュートなホンダ

英国ホンダのCEO、レベッカ・アダムソン氏は、ホンダeの後継モデルではないと主張する。見た目は少し似ていても。「スーパーNは、ファンキーでキュートなホンダです」。と説明する。そう、これは英国で売られる予定にある。

ベースとなったNワンは、エンジンで走るホンダの軽自動車。最近、バッテリーEV版のNワン e：が発売されたが、そのアツアツな仕様といえる。日本ではスーパー・ワンと呼ばれるが、英国では権利の都合でスーパーNを名乗るらしい。



ホンダ・スーパーワン・コンセプト（スーパーN／プロトタイプ）

全長は3.4mほどと短いが、ホイールベースは約2.5mと長い。4人乗りで、車重は1.3tを少し超えるくらい。擬似的なシフトチェンジと、人工的なエンジンサウンドを楽しむことができる。

血気盛んなドライバーにもアピールできる

スーパーNは、ホンダのEV販売を強化するという、重要な役割を背負っている。「影響を考えると、価格設定は非常に重要です。わたしの見解では、このクルマの可能性は既存のお客様だけではありません」。アダムソンが続ける。

ターゲットは、小さな電動のホンダをお考えの、CR-VやHR-Vのオーナーだけではない。血気盛んなドライバーにも、アピールできるだろう。ちなみに、日本にはワンボックスタイプのNバン e：もあるが、こちらの導入予定はない。



ホンダ・スーパーワン・コンセプト（スーパーN／プロトタイプ）

数を捌くには、プレミアムでお高めだったホンダeより、遥かにお手頃な価格設定が求められるはず。競合になりそうなモデルを踏まえると、2万ポンド（約408万円）前後になると予想したい。UKでの発売は、2026年前半の予定だ。

カワイイのに勇ましいスタイリング

広いトレッドをブリスター状のフェンダーが覆うボディは、日本の軽自動車規格からはみ出ている。アルミホイールはスポーティなデザインの15インチで、フロントバンパーには大きなエアインテークが口を開く。カワイイのに勇ましい。

それでも、シルエットはNワン e：と遠くは違わない。プロトタイプはヨコハマ・アドバン・タイヤを履いていたが、雰囲気は間違いなく軽自動車。ロンドンでは、かなり目立つこと請け合いだ。シティ・ターボIIを思い出される読者も多いのでは。



ホンダ・スーパーワン・コンセプト

走りが重視されたというスペックは、未公表。だが、基本的なパッケージングは変わらないそうだから、フロア部分へ敷かれる駆動用バッテリーは29.6kWhで、急速充電は50kWに対応するはず。航続距離は、295kmより短くなるだろう。

高い天井 自然な運転姿勢 装備は充実

スクエアなフォルムで、車内は最大限の空間が創出されている。内装の素材は、高級感があるわけではないが、安普請な感じはない。リアシートは、多様に折りたたむことができ、見た目以上に大きな荷物も載せられる。まさに「マジック」シートだ。

フロア高はエンジン版のNワンと変わらず、不自然に座面の位置が高いわけではない。ステアリングホイールとシートの距離が充分あり、運転姿勢はコンパクトカーとして自然。天井は高く、足元は広々としている。



ホンダ・スーパーワン・コンセプト

ヒーター内臓ステアリングホイールやダッシュボードには、しっかり押せる大きめのハードボタン。小柄なボディだから、すべての操作系へ手を伸ばせば簡単に届く。

タッチモニターは9.0インチで、タコメーターが描かれるメーター用モニターは7.0インチ。USB-Cポートもあるなど、装備は充実している。デジタルミラーはないが、アダプティブ・クルーズコントロールは標準とのこと。

気になる走りの印象とスペックは、ホンダ・スーパーワン（後編）にて。