目尻の深いシワ、不機嫌そうに見える額や眉間のシワ……。いつのまにか増えたエイジングサインを放置すれば、さらに濃く深くなってしまいます。年齢だからと諦めるのではなく、最新コスメで薄く目立たなくして、肌も気持ちも若々しく保ちましょう（撮影：ケント・チャン 取材・文：片岡えり）

顔全体に点在する細かいシワを一網打尽！

年齢とともに現れるのは、深く目立つシワだけではありません。

目の下、まぶた、頬の下のほうに現れる、表情の動きとは無関係のチリチリと細かい散在シワには、全顔用のシワケアがおすすめです。

「全顔用と部分用の違いは、成分ではなく、広い面のケアに最適なテクスチャーや処方技術です。乾燥が気になる肌なら保湿効果、敏感に傾いているなら抗炎症や肌荒れ予防などの成分を加えたアイテムを選ぶといいでしょう」

１：リンクルショット メディカル セラム デュオ（2本入り）〈医薬部外品〉 ￥19,800／ポーラ

有効成分ニールワンを全顔にみずみずしくなじませるための新設計。使用前に2剤を混ぜ、1ヵ月を目安に使い切って。

２：薬用ソフィーナ iP シワ改善 泡セラム〈医薬部外品〉 90g ￥6,380／花王

毛穴より小さい100％炭酸泡とナイアシンアミドの掛け合わせで浸透を促し血流もアップ。深部に効率よく働きかけて10日後に見た目に変化が。

３：テラピエンヌ リンクルホワイト セラム〈医薬部外品〉 20g ￥13,200／ハウス オブ ローゼ

ナイアシンアミドと肌荒れを防ぐD-パントテニルアルコール配合。植物エキスで肌にごりもケアし、薔薇の香りにうっとり。

４：RJエクセレント 薬用リンクルクリアエッセンス〈医薬部外品〉30mL ￥9,350／山田養蜂場

ナイアシンアミド×独自開発のデセン酸リッチローヤルゼリーエキスでしぼむ年齢肌をトータルケア。軽い感触でしっとり潤う。

５：インフィニティ ザ リペア セラム〈医薬部外品〉 40g ￥11,000（編集部調べ）／コーセー

ライスパワー（R）No.11+にエーデルワイスエキスなどハリ密度を高める植物エキスをプラス。濃密なのに軽やかな感触も心地いい。

６：センサイ トータルフォルムエキスパート リンクルアンドリフトクリーム〈医薬部外品〉 50mL￥33,000／カネボウ化粧品

ナイアシンアミドとシルク由来成分、立体張膜処方でしなやかに引き締まるハリ肌に。

※記事内の商品価格はすべて税込です