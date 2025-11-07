アイドルグループ「Aぇ！group」の佐野晶哉（23）が6日深夜放送のテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。女性のキュンとくるポイントについて語った。

司会の「南海キャンディーズ」山里亮太から「あざとい女の子はお好き？」と聞かれた佐野。「好きです。嫌いな男いないです」とぶっちゃけて笑いを誘った。

続けて「女性に対してどんなときにドキッとするとかあります？」と質問が。「現場とかで“そうですね！”“そうだと思います！”“ありがとうございました！”って、目上のスタッフさんいなくなった瞬間に“いや〜○○だよね〜”って…こっちが素やん！ってなる瞬間がめっちゃ好き」と説明した。

「仕事モードで壁がある人とはこう話すけど、壁のない佐野くんとは私はこれくらいフランクにしゃべるよっていうギャップが良い。矢印が変わったときにキャラクターが変わる感じ」と熱弁。鈴木愛理の実演を見て「好きー！声のトーンが低くなる感じが好き、この温度差が。家で2人でしゃべるときはこのトーンなんだろうなって想像しちゃう」と恥ずかしそうに語っていた。