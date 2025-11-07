¡ÖÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×ÌäÂê¤Ï¿´ÇÛ¤´ÌµÍÑ¡£¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÍ§Ã£¤È¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬Æ°¤±¤ÐÉü±ï¤Ç¤¤ë
À¤´Ö¤«¤é¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤ÊÀ¸³¶ÆÈ¿È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¢50Âå¤Î¾®ÎÓµ×Çµ¤µ¤ó¤¬ÄÖ¤ë¡È»¨¡É¤Ç¡ÈÃ¦ÎÏ¡É·Ï¤Î¤æ¤ë¡¼¤¤¥¨¥Ã¥»¥¤¡£¡Ö¿ÍÀ¸¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥µ¥Ü¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾ï¡¹¹Í¤¨¤ë¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¿´¤âµ¤»ý¤Á¤â·Ú¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Âè57²ó¤Ï¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ÎÍ§Ã£¡×¤Ç¤¹¡£
* * * * * * *
Á°²ó¡Ö¡Øµ×¤·¤Ö¤ê¡ª¡Ù¤ÎÏ¢Íí¤Ë¤Ï¤´ÍÑ¿´¡£¤À¤¤¤¿¤¤ÎÉ¤«¤é¤Ì´«Í¶¤«¡ÄÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤ÏÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ÎÍ§¾ð¡£µìÃÎ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Î¿Í°÷¤òÁý¤ä¤¹Í½Äê¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤Ï¤³¤Á¤é
Í§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤ÌäÂê
10·î25Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤³¤Î¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ëÇ¯Îð¤Ç·×»»¤ò¤¹¤ë¤È8ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£ÅöÆü¤Ï¹¹Ç¯´ü¡¢¹øÄË¡¢Äãµ¤°µ¤Î¼ªÌÄ¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹À¤Îé¡Ëã¿¾¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿¤Î¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¤è¤ê¤âÌÀÆü¤Î·ò¹¯¤ò´ê¤¦ÃæÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¡¢»×¤¤¤¬Ýî¤ß¤ë¡£
10Âå¤«¤é°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹£µ¿ÍÁÈ¤Î¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Ë¡¢Ä«¤«¤éÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡£ÀÎ¤Ï¿¼Ìë¤Ë¥á¡¼¥ë¤ò¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ä«8»þ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÇ¯Îð¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍ§Ã£¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ïµ®½Å¤À¡£
Í§Ã£¡£
½÷À»¨»ï¤ËÄ¹¤é¤¯·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢20Âå¤¬ÂÐ¾ÝÆÉ¼Ô¤Ç¤â¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê»¨»ï¤Ç¤â¡¢Äê´üÅª¤ËÍ§¾ð¤Ë´Ø¤¹¤ë´ë²è¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÉ¼Ô¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤À¡£¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¤ÈÆ±Î½¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Í§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£·ëº§¤·¤ÆÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Þ¥ÞÍ§ÌäÂê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»Å»ö¡¢²È»ö¡¢°é»ù¤È¤Ê¤ë¤È¡ÖÍ§Ã£¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¹¤é¤Ê¤¤¡×¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¼èºà¤ä¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡Ö²ÈÂ²°Ê³°¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤»¤ëÍ§Ã£¤¬Íß¤·¤¤¡×¡£¤Û¤¦¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤Ê¤é¿´ÇÛÌµÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë8ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤«¤éÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£
ÃæÇ¯½÷£³¿Í¤Î°û¤ß²ñ
ÀèÆü¡¢·ï¤Î¥°¥ë¡¼¥×LINE¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á2¿Í¤¬Åìµþ¤Î²æ¤¬²È¤ØÍ·¤Ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£1¿Í¤ÏÎ¥º§¤ò·Ð¤ÆÆÈ¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿C¤Á¤ã¤ó¡£¤â¤¦1¿Í¤Ï¤Ï¤ë¤Ð¤ë¹áÀî¸©¤«¤éÂç³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤Î°ú±Û¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¾åµþ¤ò¤·¤Æ¤¤¿ S¡£¤Ç¡¢¸ÍÀÒ¤â»ÒµÜ¤â¤¤ì¤¤¤Ê¤Þ¤Þ¤Î»ä¤Î£³¿Í¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤À¡£
ÃÂÀ¸Æü¤ËÁ÷¤ê¹ç¤¦¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Î°ìÉô¡£Á÷¿®¤ÏÄ«8»þ38Ê¬¤È¤ª¤Ð¤µ¤ó¤é¤·¤¯
¼«Í³¤¬Íø¤¯ÆÈ¿È£²¿Í¤ÏÇ¯¤¬¤éÇ¯Ãæ¤Ä¤ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢Ãç´ÖÆâ¤Ç°ìÈÖÁá¤¯·ëº§¤ò¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤¿S¤ÈÅìµþ¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£ºÇ¶á¡¢Èà½÷¤Ï2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬½¢¿¦¤ò¤·¤Æ¼ê¤¬Î¥¤ì¡¢¤ä¤Ã¤È¼«Í³¤Î¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤Í¡¢¼ä¤·¤¤¤â¤ó¤À¤è¡£»Å»öµ¢¤ê¤Ë¹â¹»À¸¤Î¼«Å¾¼Ö¤Î½¸ÃÄ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤È¡Ø¤¢¡Á¡¢¥¦¥Á¤Î»Ò¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤¢¡Ù¤Èµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤â¤¦¤¤¤Ä¤Ç¤â»ä¤éÆÈ¿È¤ÈÍ·¤Ù¤ë¤¸¤ã¤ó¡×
S¤¬°é»ù´ü´Ö¿¿¤ÃÀ¹¤ê¤Î»þ¡¢»ä¤ÏÅìµþ¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤ÇÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ÆÁ´¤¯»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»þÀÞ¡¢¹áÀî¸©¤ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢°ì¸®²È¤Ë½»¤ó¤ÇÄ«¤«¤é²ÈÂ²¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¥¾¡¼¥ó¤Î¿Í¤Ê¤Î¤À¤ÈÄË´¶¤·¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¼´¤ÇÍ·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¡¢º£¤â¤·¡ÖÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÍ§Ã£¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢»ä¤ÈS¤Î¤è¤¦¤ËÉü±ï¤¹¤ë»þ¤¬Íè¤ë¡£µï½»ÃÏ¤Ëµ÷Î¥¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ï¾ïÆüº¢¤ÎÀáÌó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»þ´Ö¤È¾®Á¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤³Ú¤Ë¿·´´Àþ¤äÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ²ñ¤ª¤¦¤È¤¹¤°¤ËÆ°¤¯¡£
Í§Ã£Ãµ¤·¤ÏÎø¿ÍÃµ¤·
¤Ä¤Þ¤êÉü±ïÍ§Ã£Êý¼°¤ËÂ§¤Ã¤Æ¡ÖÍ§Ã£¤³¤½¡¢ÂÔ¤Æ¡×¤À¡£¸ß¤¤¤Î¶á¶·¤ÏS N S¤Ç¤ï¤«¤ë¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬²ñ¤ª¤¦¤ÈÆ°¤±¤Ð²ñ¤¨¤ë»þ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤â45ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÍ§¿Í¤«¤é¤â¡Ö°û¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÍ¶¤¤¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶á½ê¤Î°û¤ßÍ§Ã£¤â¡Ö¤ä¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤ò²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤ÏÀÎ¤ÎÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¾¯¤·µ²±¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡©
¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿Îø¿ÍÃµ¤·¤ÈÆ±¤¸¤ÇÂ¿¾¯¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Í§Ã£¤À¡£¤Ç¤ÏÎø¿Í¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë²¿¤ò´ë²è¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Éü±ï¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¸µÈà¤Î¸¡º÷¤È¡¢Ë¤«¤Ê¸òÎ®´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤Ø°ÛÀ¤Î¾Ò²ð¤Î¤ª´ê¤¤¤À¡£Í×¤Ïµ²±¤ÎÈ¿¤¹¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎË¡Â§¤ËÂ§¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅÅÏÃÄ¢¤äLINE¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢Ï¢Íí¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡©¡¡¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ÇÍ§Ã£¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¤·¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¿ÍÊª¤Ø¤Î¡Ê°ÊÁ°¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤â½ñ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡ª¡×¤ÎÏ¢Íí¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤ò¡£ÁÛÄê³°¤Ë´«Í¶¤ä½¡¶µ¤Î¤ªÍ¶¤¤¤À¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤â¿µ½Å¤Ë´üÂÔ¤ò¤»¤º¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡£