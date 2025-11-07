【11月13日発売】OPAQUE.CLIP×ミッフィー♡70周年を祝うアイテム

大人の女性に人気のファッションブランド「OPAQUE.CLIP（オペーク ドット クリップ）」が、ミッフィー誕生70周年を記念して、特別なコラボレーションアイテムを発売します♡ 2025年11月13日（木）より一部店舗とオンラインストアで登場する全7アイテムは、冬のギフトにもぴったりなふわもこ素材やシャイニーな小物が勢ぞろい。大人可愛いスタイルを楽しみながら、心もあたたまる季節を迎えましょう。

OPAQUE.CLIP×ミッフィー、70周年を祝う限定コレクション

【コラボ】miffy x OPAQUE.CLIP フェイクファーティペット

【コラボ】miffy x OPAQUE.CLIP フェイクファーイヤマフ

【コラボ】miffy x OPAQUE.CLIP A4サイズ対応 軽量パフィートートバッグ

【コラボ】miffy x OPAQUE.CLIPフェイス型軽量パフィーショルダーバッグ

今回のコラボでは、ミッフィー誕生70周年を記念した特別デザインの下げ札とネームがすべてのアイテムに付属。

ふわふわのフェイクファーを使用した「フェイクファーティペット」（税込4,479円）や「イヤマフ」（税込4,479円）は、冬の装いに遊び心を添えてくれる人気の一品です。

さらに、A4サイズ対応の「パフィートートバッグ」（税込5,979円）や、フェイス型の「ショルダーバッグ」（税込5,479円）など、機能性と可愛さを両立したアイテムがラインナップ。

大人が持てる“上品かわいい”デザインが魅力です。

aimerfeel クリスマス限定ランジェリーで華やかに。赤とバレエの世界♡

ふわもこ・シャイニー♡冬のギフトにもぴったり

【コラボ】miffy x OPAQUE.CLIPオリジナルチャーム付きシュシュ

【コラボ】miffy x OPAQUE.CLIP ミラー付き合皮フェイス型チャーム

「OPAQUE.CLIP」の洗練されたテイストに、ミッフィーの愛らしさが融合した今回のコラボ。

柔らかなフェイクファー素材の「オリジナルチャーム付きシュシュ」（税込1,650円）や、ラメが輝く「ミラー付き合皮フェイス型チャーム」（税込3,479円）は、贈り物にもぴったりな華やかアイテムです。

どのアイテムも限定カラーやWEB限定モデルが登場しており、自分用にもプレゼントにもおすすめ。

大人の女性がデイリーに使いやすい落ち着いた色味と、さりげない遊び心が絶妙にマッチしています♪

“美しく、楽しく”冬を彩るOPAQUE.CLIPの限定コラボ

OPAQUE.CLIP×ミッフィーの70周年記念コレクションは、冬の毎日を少し特別にしてくれるアイテムばかり。

ベーシックなスタイルに可愛さをプラスしたい人にも、ギフトで喜ばれるデザインを探している人にもぴったりです。

全国の対象店舗とオンラインストアで、11月13日（木）より数量限定で発売。OPAQUE.CLIPで自分らしい“上品かわいい”冬スタイルを楽しんでみてください♡