お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）小木博明（54）が6日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。オズワルドの伊藤俊介（36）と蛙亭イワクラ（35）の破局について言及した。

小木が「4年も付き合ってたんだな〜」と切り出すと、矢作は「付き合うにしても、別れるにしても、その時の付き合った時のエピソード、別れた時のエピソードがよっぽど変わってない限り、もう拾わないな、こういうの俺。内容知りたいじゃん」と語った。

そして矢作が「ぶつかるタイプだな、これ」と言うと、小木は「我の強いタイプでしょ。分からないけど」と同調。さらに矢作が「普通の破局だろ？ よっぽど理由が変わってない限りはさ。とんでもない理由じゃないと。（伊藤の相方）畠中（悠）とイワクラが付き合ったとかじゃないと。蛙亭の中野とイワクラが実は…とかさ。それぐらい変なことが起きてくれないと」と投げかけると、小木も「確かにこれ、理由とかも全然言わないから、本当に面白くない理由なんだろうね」と推察。矢作も「だと思う。よくカップルにありそうな」と続いた。

伊藤は2日放送のABEMA「チャンスの時間」（日曜午後11時）でイワクラとの破局を公表。伊藤は「ちょっと会えなかった時期があって。その間にというか。1人になった月に…」と切り出した。同番組のMC千鳥の大悟との飲み会が終わり「お昼過ぎに起きて仕事行って。LINEが鳴って。で、その日の夜、2人で話し合って」と説明。イワクラとの交際期間については「4年ぐらい」と告白し、破局初言及で「恐ろしくスッキリしてます」と本音を吐露した。