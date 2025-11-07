お笑いコンビ・エルフの荒川さんは11月6日、自身のXを更新。先輩のイケメンエピソードを披露したところ、反響が寄せられました。（サムネイル画像出典：荒川さん公式Xより）

【写真】先輩の上着を羽織るエルフ荒川

「優しさの輪が広がっていて良きです」

荒川さんは「私半袖界隈なので（？）寒がっていたらかやさんがこれ着る？って上着貸そうとしてくれて」とエピソードを披露し、2枚の写真を投稿。1枚目はお笑いコンビ・かが屋の賀屋壮也さんのソロショットと、2枚目は上着を羽織る荒川さんの自撮りショットです。続けて「うわーんなどと言っていたその時、イワクラさんが何も言わずにかけてくれた」「イケメン多すぎ　大好き有吉の壁」とつづっています。優しさにあふれたエピソードでほほ笑ましいですね。

コメントでは「賀屋さんもイワクラさんも他の先輩方も神すぎる」「賀屋さん優しい」「優しい人に囲まれてる　荒川さんの投稿で心穏やかになりました」「優しさの輪が広がっていて良きです」「全て荒川さんの良さがなせる技ですよ」などの声が寄せられました。

エルフ主催ライブ「ギャルFES」の様子も公開

同日には「私ですか？？？　はい。3日前は飛んでいましたょ！！！#ギャルフェス」とつづり、エルフ主催ライブ「ギャルFES」の様子の写真を投稿。このライブにはお笑い芸人のほかに、シンガーソングライターのコレサワさんなどアーティストも参加しており、それぞれ「#ギャルフェス」「#ギャルFES」のハッシュタグを付けてライブを楽しむ姿を投稿しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね！

(文:熱帯夜)