歌手やタレントとして活動するあのさんは11月6日、自身のInstagramを更新。人気企画「ゴチになります！」で"ピタリ賞"を達成しました。

歌手やタレントとして活動するあのさんは11月6日、自身のInstagramを更新。バラエティー番組『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の人気企画「ゴチになります！」で“ピタリ賞”を達成し、反響を呼んでいます。

「ピタリ賞獲りました」

同日放送された同番組の「ゴチになりますin東京ディズニーリゾート2時間スペシャル」に出演したあのさん。「ぐるナイ　偏食難易度MAXな中、海老とデザート攻めでなんと　ピタリ賞獲りました」と報告しました。

今回はディズニーアンバサダーホテルの「エンパイア・グリル」で、設定金額2万5000円を目指してゴチバトルが行われました。あのさんは、注文した料理の値段の合計が設定金額と同額になる“ピタリ賞”を出し、賞金100万円を見事獲得したようです。

過度な偏食でも知られるあのさんは“海老とデザート”など偏ったメニューで、この企画に挑戦。「天才！100万円獲得　ゴチになります」と、投稿を締めくくりました。

別番組のオフショットも

自身のInstagramで仕事のオフショットなどをたびたび公開しているあのさん。3日の投稿では「あした11/4　〖さんま御殿×カラダWEEK〗」とつづり、出演番組時のオフショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)