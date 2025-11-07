「天才！100万円獲得」あの、“ゴチ”でピタリ賞獲得！ 「偏食難易度MAXな中、海老とデザート攻めで」
歌手やタレントとして活動するあのさんは11月6日、自身のInstagramを更新。バラエティー番組『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の人気企画「ゴチになります！」で“ピタリ賞”を達成し、反響を呼んでいます。
【写真】あの、“ゴチ”でピタリ賞を獲得！
今回はディズニーアンバサダーホテルの「エンパイア・グリル」で、設定金額2万5000円を目指してゴチバトルが行われました。あのさんは、注文した料理の値段の合計が設定金額と同額になる“ピタリ賞”を出し、賞金100万円を見事獲得したようです。
過度な偏食でも知られるあのさんは“海老とデザート”など偏ったメニューで、この企画に挑戦。「天才！100万円獲得 ゴチになります」と、投稿を締めくくりました。
(文:中村 凪)
「ピタリ賞獲りました」同日放送された同番組の「ゴチになりますin東京ディズニーリゾート2時間スペシャル」に出演したあのさん。「ぐるナイ 偏食難易度MAXな中、海老とデザート攻めでなんと ピタリ賞獲りました」と報告しました。
別番組のオフショットも自身のInstagramで仕事のオフショットなどをたびたび公開しているあのさん。3日の投稿では「あした11/4 〖さんま御殿×カラダWEEK〗」とつづり、出演番組時のオフショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
