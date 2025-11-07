¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤µÅÁ¤ï¤ë¡×¸µV6¤ÈàÅÅ·â»ÒÏ¢¤ìºÆº§á¤«¤é7Ç¯¡Ä¿ÈÂÎ´ó¤»¹ç¤¦àÌ©Ãå¤ª½Ð¤«¤±áµÜÂô¤ê¤¨¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÎÉ¤¤ºÐ¤Î½Å¤ÍÊý¡×¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¡×¤ÎÀ¼
¥Ô¥¿¥ê¤È¿ÈÂÎ¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖV6¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î·ëº§¤«¤é7Ç¯¡Ä¡£µÜÂô¤ê¤¨¤ÎàÌ©Ãå¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜÂô¡¢½÷Í¥¤Î°ÂÆ£¶Ì·Ã¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤È¤È¤â¤ËÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡£
¡¡4¿Í¤Ï3Æü¤ËÅìµþ¸ø±é¤ÎÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿ÉñÂæ¡ÖBunkamura Production 2025 DISCOVER WORLD THEATRE vol.15¡Ø¥ê¥¢²¦¡ÙNINAGAWA MEMORIAL¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ä¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¿©»ö¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÂçºå¤Ç¤Î¥é¥¹¥È10¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢16Æü¤Þ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ëÂçºå¸ø±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹!¡×¡ÖÅìµþ¸ø±é¡¢Ìµ»ö´°Áö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖµÜÂô¤ê¤¨¤Á¤ã¤ó¡¢¼ãÊÖ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÎÉ¤¤ºÐ¤Î½Å¤ÍÊý¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¹¹¤Ë¹¬¤»´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡µÜÂô¤Ï2009Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·1½÷¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤â¡¢16Ç¯¤ËÎ¥º§¡£Åö»þV6¤Î¿¹ÅÄ¹ä¤È18Ç¯¤ËºÆº§¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£