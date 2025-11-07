¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×ÃíÌÜ¤Î27ºÐ½÷Í¥¤¬à¸½Âå¤ËÅ¾À¸á¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÄ«¥É¥é¤Î¿Í¤ä¤ó¡×¡ÖÀè¤¬³Ú¤·¤ß¡×¥É¥é¥Þ¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡×¤Ë¤â½Ð±é
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÇÏÃÂê¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤¬Ì±Êü¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÊì¿ÆÌò¤ò¹¥±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á Âè4ÏÃ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï±ß°æ¤ï¤ó(27)¡£¹ñºÝNPO¿¦°÷¡¦·ÐÍýÃ´Åö¤ÎµÜºê³¨Î¤»Ò¤ò¹¥±é¤·¡¢Â©»Ò¤ò±é¤¸¤¿¶¶ËÜÂ§¹Ô(6)¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤¬¥É¥é¥Þ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Öà»Ò¤É¤â¤Ï¥Þ¥Þ¤Î¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Êá¤È´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡¡¤¼¤ÒËÜÊÔ¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï郄ÀÐ¤¢¤«¤ê(22)¡áµÜºê¸©½Ð¿È¡á±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦ ÌîÄÅ¥µ¥ïÌò¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±éµ»¤ÎÉý¤Î¹¤µ¤ò¼¨¤·¤¿·Á¤À¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÄ«¥É¥é¤Î¿Í¤ä¤ó¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö±éµ»¤Ë¤Ê¤ó¤«°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¡ÖÀè¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊÌò¼Ô¤µ¤ó¤À¡×¡ÖÊì¤Ï¶¯¤·!ÁÇÅ¨¤Ê·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î±éµ»¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£