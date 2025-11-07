¡Ö¾×·â¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡Ä¡×48ºÐ¾®Âô¿¿¼îà33ºÐÂ©»Ò¤È2¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤®¡×¡Ö°¹¤µ¤ó¤Î´ÓÏ½¡×¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò»¦¤¹Î¹¡×
¡Öµ®½Å¤Ê¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡×
¡¡¶ËÆ»¤ÎºÊ¤ò±é¤¸¤ë¾®Âô¿¿¼î(48)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò»¦¤¹Î¹¡×(FOD)¤ÇÁÈÄ¹¤ÎºÊ¤Î¶Í°æµþ²Ú¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¾®Âô¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤¬Â©»Ò¡¦¶Í°æ·½¿ÍÀìÌ³Ìò¤ÎÍ·²°¿µÂÀÏº(33)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Öµ®½Å¤Ê¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¶Í°æÀìÌ³¤â¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¡¡¾¯¤·¤ä¤ï¤é¤«¤¤É½¾ð¤Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢2¿Í¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¿¿¼î¤µ¤ó¤¬åºÎï²á¤®¤Æ¾×·â¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡ÄÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤ó¤Ê¤¡¡Á¡×¡ÖÇ¯Îð¤òÁý¤¹¤´¤È¤ËÈþ¤·¤µ¤âÑÛ¡¹¤·¤µ¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö°¹¤µ¤ó¤Î´ÓÏ½¡×¡ÖÆÈÆÃ¤Î¥ª¡¼¥é¤ÈÈþËÆ¡¢¤½¤·¤Æ¶ËÆ»¤ÎºÊ¤¬¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾®Âô¤Ï1993Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2004Ç¯¤ÎÃë¥É¥é¡Ö²´Ã°¤Èé¬é¯¡×(Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¤¥¸¥áÌò¤ò¹¥±é¤·¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï14Ç¯¤Ë·ëº§¤ò¸øÉ½¡¢2»ù¤ÎÊì¡£