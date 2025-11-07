Ä¹Ã«Àîµþ»Òà47ºÐ¤ÎÆ©¤±¥¿¥¤¥Ä¡õ¥ß¥Ë¾æµÓ½Ð¤·á»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª¡Ö°ìÈÌ¿Í¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤ÊÃ»¤µ¡×¡ÖÂ¤Û¤Ã¤½¡×
¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ë¡Ü¹õ¥¿¥¤¥Ä»Ñ
¡¡½÷Í¥¡¦Ä¹Ã«Àîµþ»Ò(47)¤¬àÂçÃÀ¤Êá½©¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÁ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ò¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹É÷¤ËÃåÍÑ¤·¡¢Â¸µ¤ÏÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¹õ¿§¥¿¥¤¥Ä¤Ë¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈþ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤Æ¥×¥í¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öµþ»Ò¤µ¤ó¤ÏÈþËâ½÷¡ª¡ª¡×¡Ö°ìÈÌ¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤ÊÃ»¤µ¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬´°àú¡Ä¡×¡ÖÂ¡¡¤Û¤Ã¤½¡×¡ÖÈþµÓ¡×¡Ö¤È¤Æ¤âåºÎï¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤Ã¤±¡Á¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£