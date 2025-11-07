¡Ö²¿¤«¼ã¤¯¤Ê¤Ã¤¿⁉¡×75ºÐÇÐÍ¥àÆÃÃí´ã¶À¤Î·º»ö¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¡×¡ÖÉ©¤ä¤óºÇ¹â¡×
¡ÖÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÏ·´ã¶À¤ÏÊÌÃí¡×
¡¡ÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤È±éµ»ÎÏ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤¬àÆÃÃí´ã¶Àá»Ñ¤Î¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»ö¤Î É©ËÜ¿ÊÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó(75)¡áÊ¡²¬¸©Ãæ´Ö»Ô½Ð¿È¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡ÖÉ©ËÜ¿ÊÌò¤Ç½Ð±éÃæ¤Î¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤µ¤ó¤ËÃíÌÜ¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö·àÃæ¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÏ·´ã¶À¤Ï¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÊÌÃí¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤«¼ã¤¯¤Ê¤Ã¤¿⁉¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¡×¡ÖÉ©¤ä¤óºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤Ï¡¢1981Ç¯¤Ë¿¹ÅÄË§¸÷´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ö¤Î¡¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Â¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÇÆÈÆÃ¤Î¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ä±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢Ì¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£