½÷Í¥µÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ê39¡Ë¤¬¡¢6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å11»þ15Ê¬¡Ë¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ÁêËÐ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏÁêËÐÂç¹¥¤·Ý¿Í¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥È¡¼¥¯¡£µÜºê¤ÏÁêËÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¥â¥ó¥´¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¤ªÁêËÐ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¶õ¹Á¤Ç»×¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¡Ê47¡Ë¤Î¡¢²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê25¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢9·î¾ì½ê¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤¬¹ë¥Î»³¤òÅÚÉ¶¤·¤¿¤Þ¤ÇÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤Æ¾¡¤Ã¤¿°ìÈÖ¤ÎVTR¤ò¸«¤¿¡£¡Ö°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¡£Âç¤ÎÎ¤¤ÎÅù¿ÈÂç¼Ì¿¿¥Ñ¥Í¥ë¤Î²£¤ËÊÂ¤Ö¤È¡¢¡Ö187¡Ä¡×¤ÈÂç¤ÎÎ¤¤ÎÂÎ½Å¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¯ÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤¿¡£
¤³¤Î¸å¤âÁêËÐ¹¥¤·Ý¿Í¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤ËÈ¿±þ¡£ÈÖÁÈ½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¼ê·Ý¤¬¼ñÌ£¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÎÏ»Î¡¢¶ÌÏÉ¡Ê40¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ¯Îð¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¼ê·Ý¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£