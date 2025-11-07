俳優の北村匠海が７日、都内で出演映画「愚か者の身分」（永田琴監督）の公開御礼舞台あいさつを林裕太らとともに行った。

西尾潤氏の同名小説が原作。闇バイトに手を染めるタクヤ（北村）とマモル（林）が、兄貴分の梶谷（綾野剛）の手を借り、闇社会から逃亡する３日間を描く。

北村は「公開から２週間ぐらいたち、またこの映画を背負って舞台に立つことが出来てありがたい。世の中では『国宝』やら『爆弾』やらやってますけど、皆さん『愚か者の身分』選んで見に来てくださって、（２週間で）この映画の底力を見たような気がする」とあいさつ。この日は、金歯がトレードマークのジョージを演じる田邊和也も登壇し、林が「いつか悪い役を演じてみたい。どうやったら悪役できますか」と田邊に尋ねると、田邊は「肩幅じゃない？ ないものねだりで、僕は逆に純粋で素朴でピュアな林くんみたいな青年役を絶対できないから。だけど、多分、林くんはいつかハッカーとかさ、爆弾魔とかできそう」と回答。林は「肩幅をつけて備えます」と前のめりだった。

北村は今作について「実際に描かれているような、新宿歌舞伎町で生きるリアルな若者は、もしかしたら、この映画を見ることはないかもしれない。本当に届いてほしい人には、実は届かないものがエンターテインメントであるとも、僕も自覚はしている」。また、映画内の表現について「グロテスクな表現があったりして、そこはある意味映画としては優しくない。この映画を見ながら、途中で退場してしまう人もいたっていうのは聞きました」と話しつつ、「でも、僕らがこの映画に求めた正解はそれだった。これだけたくさんの方が今日も来てくださっている現実に、すごく僕は幸せを感じております。まだまだ『愚か者の身分』という映画は力があって、地道に一歩一歩前に進める映画だと思いますので、どうかこの先も愛してくださると、すごくうれしい」と思いを込めた。