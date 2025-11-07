全日本プロレス「世界最強タッグ」参加チーム決定…１１・２２後楽園ホールで開幕
全日本プロレスは７日までに今年の「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」の全出場チームが決まったことを発表した。
今年は全１２チームがＡ・Ｂの２ブロックに分かれ、リーグ戦で激突。今月２２日の後楽園ホール大会で開幕。１２・７愛知・ポートメッセなごや 第２展示館まで公式戦を行う。両ブロックの勝ち点最上位チームが１２・１０後楽園で優勝決定戦で今年の最強タッグを争う。
出場チームは以下の通り。
《Ａブロック》
鈴木秀樹＆真霜拳號
綾部蓮＆タロース
芦野祥太郎＆潮粼豪
大森北斗＆羆嵐
ＭＵＳＡＳＨＩ＆吉岡世起
田村男児＆佐藤光留
《Ｂブロック》
ザイオン＆オデッセイ
宮原健斗＆デイビーボーイ・スミスＪｒ．
青柳優馬＆安齊勇馬
本田竜輝＆野村直矢
他花師＆黒潮ＴＯＫＹＯジャパン
青柳亮生＆ライジングＨＡＹＡＴＯ
◆１１・２２後楽園公式戦
▼Ａブロック公式戦
鈴木秀樹 真霜拳號 ｖｓ 綾部蓮 タロース
▼同
芦野祥太郎 潮粼豪 ｖｓ 大森北斗 羆嵐
▼Ｂブロック公式戦
宮原健斗 デイビーボーイ・スミスＪｒ． ｖｓ 本田竜輝 野村直矢
▼同
青柳優馬 安齊勇馬 ｖｓ 青柳亮生 ライジングＨＡＹＡＴＯ
▼同
ザイオン オデッセイ ｖｓ 他花師 黒潮ＴＯＫＹＯジャパン