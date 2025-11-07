高市政権で自民党の広報本部長に起用された鈴木貴子衆院議員が、ＳＮＳで自身の写真にツッコミを入れた。

７日に自身のインスタグラムを更新し、「今朝も８時から勉強会 自民党道×北海道建設業協会の皆さんとの朝食勉強会でした」と報告。

「公共事業予算の確保、防災・減災、国土強靭（きょうじん）化、建設業の担い手確保、働き方改革、生産性の向上、第３次担い手３法の運用等、建設資材等の高騰への対応、第二青函トンネルなど中長期プロジェクトの推進、社会資本整備の促進、道内関連空港施設の機能強化等、話題は多岐に渡りました」（原文ママ）と説明し、「私からは、これからの予算委でも触れますが『教育の質向上』が担い手対策にもつながる、いや繋（つな）げなければならない、と述べさせてもらいました」とつづった。

その上で「写真を見たら、、私、朝からかめはめ波出してました！！」と自身の写真をアップ。たしかに人気漫画「ドラゴンボール」の「かめはめ波」のようなポーズで意見を述べている様子。「＃みんなオラに元気を分けてくれ＃ドラゴンボール」とハッシュタグを付け、ストーリーズでも「あれれ？？？ かーめーはーーーめーー」「波ぁぁぁあーーーーー なんでそうなった、わたし」と自問していた。

フォロワーからは「最初に文章見て何言ってんだろう？と思って写真みたら吹いちゃいました笑」「素敵」「次は元気玉出して下さい」などの声が寄せられている。

鈴木氏は、鈴木宗男参院議員の長女。２０１２年に第４６回衆院選に初出馬。１３年繰り上げ当選。防衛大臣政務官、外務副大臣、自由党青年局長などを務めてきた。