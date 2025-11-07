アサンテ、上期経常は一転26％減益で下振れ着地

アサンテ <6073> [東証Ｐ] が11月7日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比25.8％減の8.1億円に減り、従来の4.3％増益予想から一転して減益で着地。

通期計画の13.1億円に対する進捗率は5年平均の85.2％を下回る61.9％にとどまった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比7.3倍の4.9億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比0.9％減の3.4億円となり、売上営業利益率は前年同期の11.5％→9.3％に低下した。



株探ニュース

