　お笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（60）の妻でタレントの山口もえ（48）が6日、自身のインスタグラムを更新。ピアノを演奏する姿を公開した。

【動画】「弾き始めたらハマっちゃって」真剣にピアノを演奏する山口もえ　※3枚目

　山口は「今日も楽しい一日でした　娘が習っているアラベスク　私も子供の頃に弾いたことがあったので　懐かしくなって弾き始めたらハマっちゃって　隙あらば練習してる。笑」とつづり、演奏に没頭する真摯な姿を披露している。

　集中して鍵盤に向かう姿に、ファンからは「才能が溢れてるね〜」「素敵な話」「もえさん綺麗」などのコメントが寄せられていた。