山口もえ、娘に影響されてハマった楽器を“隙あらば練習” 演奏動画に反響「才能が溢れてるね〜」「もえさん綺麗」
お笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（60）の妻でタレントの山口もえ（48）が6日、自身のインスタグラムを更新。ピアノを演奏する姿を公開した。
【動画】「弾き始めたらハマっちゃって」真剣にピアノを演奏する山口もえ ※3枚目
山口は「今日も楽しい一日でした 娘が習っているアラベスク 私も子供の頃に弾いたことがあったので 懐かしくなって弾き始めたらハマっちゃって 隙あらば練習してる。笑」とつづり、演奏に没頭する真摯な姿を披露している。
集中して鍵盤に向かう姿に、ファンからは「才能が溢れてるね〜」「素敵な話」「もえさん綺麗」などのコメントが寄せられていた。
