【ベレン＝大月美佳】国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）の首脳級会合が６日、ブラジル北部のアマゾン川河口の都市ベレンで２日間の日程で開幕し、テーマ別の議論が始まった。

議長国ブラジルは、温室効果ガスを吸収する熱帯林の保全のための新たな基金の創設を正式発表した。運用益の一部を熱帯林がある７３か国に面積に応じて分配し、保護や先住民らの支援に役立てる。

ブラジルのルラ・ダシルバ大統領は６日、「基金は、温室効果ガス排出削減に向けた既存の仕組みを補完するものとなる」と強調した。世界最大の熱帯雨林アマゾンを有するブラジルは、議長国としての実績を国内外にアピールする狙いがある。

基金は、官民合わせて計１２５０億ドル（約１９兆円）の規模を目指す。ノルウェーが３０億ドル（約４６００億円）、ブラジルとインドネシアは各１０億ドル（約１５００億円）の拠出を表明。一方、日本は慎重な立場で、米ブルームバーグ通信によると、英国も出資を見送る方針だ。

ブラジル政府によると、首脳級会合には約１４０か国・地域が参加した。温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」からの離脱を表明した米国のトランプ政権は、政府高官派遣も見送った。英国のスターマー首相は演説で「明白な科学に基づいた意見の一致が今日失われた」と述べ、トランプ米大統領を暗に批判した。

日本からは、外務省の国際協力局審議官が出席した。

ＣＯＰ３０は首脳級会合終了後の１０日に始まる。事務方の交渉を経て、１７日からは閣僚級の議論が行われ、２１日に閉幕する予定だ。