世界一周ヨットレースを完走した男性の“子供たちとの約束” 感動の連続「僕も元気がでました」

世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。

11月1日（土）の放送では、神奈川県横浜市・みなとみらいが特集された。

【映像】世界一周ヨットレースを完走した男性と子供たちの“約束”

横浜市立みなとみらい本町小学校の子供たちからエールを受け、単独無寄港無補給世界一周ヨットレース「ヴァンデ・グローブ」で完走した白石康次郎さん。

10月1日、白石さんは相棒のグローバルワン号とともに、横浜みなとみらいへ。

「子供たちと約束したからね」と話す白石さんのもとに、待っていた子供たちがやってきた。

「世界一周しているとき、酔わないんですか？」と子供たちから聞かれると、白石さんは「私、ゲロゲロです」と告白。

続いて「僕は今まで世界を10周しています」と話し、子供たちを驚かせた。食べ物は90日分積み込むという。

その後、6年生の子供たちは特別に船上へ。これは貴重な体験だ。

マストには登山用の器具で登ると説明する白石さん。「登るのは簡単で下りるほうが難しい」のだそう。

子供たちに混じり、先生も興味津々。

ずっと応援してきた子供たちだが、実際に船に乗ってみると驚くことばかり。感動の連続だった。

白石さんも「僕も元気がでました」と笑みを浮かべた。