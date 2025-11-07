Ｕアローズ、上期経常が26％減益で着地・7-9月期は赤字転落

ユナイテッドアローズ <7606> [東証Ｐ] が11月7日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比26.2％減の25億円に減り、通期計画の90.3億円に対する進捗率は27.8％にとどまり、5年平均の31.2％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比26.9％増の65.2億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は1.8億円の赤字(前年同期は3.9億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の0.6％→-0.4％に悪化した。



株探ニュース

