韓国最大規模の音楽授賞式『MMA2025 （The 17th MelOn Music Awards）』が、今年はU-NEXTで見放題独占ライブ配信されます！

【写真】ノミネートはこの5組！

特に注目は、今回新設される特別賞「Japan Favorite Artist by U-NEXT」。

2025年に日本で注目を浴びたK-POPアーティストに贈られるこの賞には、G-DRAGONをはじめとする豪華アーティスト5組がノミネートされています！

■注目ノミネートアーティストを一挙紹介！

新設された「Japan Favorite Artist by U-NEXT」には、2025年のK-POPシーンを彩った5組のトップアーティストが名を連ねています。

G-DRAGON

唯一無二の存在感を放つレジェンドアーティスト。「POWER」「HOME SWEET HOME」も大ヒット、ワールドツアーも大成功し、公演は映画化。来年BIGBANGの20周年の活動も期待大！

G-DRAGON




IVE

2021年12月1日のデビュー以来、破竹の勢いで世界を席巻する大人気6人組アイドルグループ。今年も日本で数々のヒットを飛ばしました。

IVE(아이브)




aespa

コンセプトと世界観で独自路線を確立する4人組ガールズグループ。日本でも圧倒的な支持を集めています。

aespa




RIIZE

抜群のスキルと爽やかな魅力で人気急上昇中のボーイズグループ。

出演アーティストとしてもラインナップ！

RIIZE




BOYNEXTDOOR

確かな実力とフレッシュな魅力で注目を集めるボーイズグループ。

出演アーティストとしてもラインナップ！

BOYNEXTDOOR(보이넥스트도어)




■投票で受賞者が決定！

この賞は、ファンによる投票を含む総合的な審査を経て決定されます。あなたの推しアーティストに投票するチャンス！

●投票期間：2025年12月5日（金）12:00〜12月19日（金）23:59

●受賞発表：2025年12月20日（土）『MMA2025』公演内

●投票可能ユーザー：

・U-NEXTのアカウント登録のみの方(月額プラン契約無し)：1日1票

・U-NEXT月額プラン会員（無料トライアルを含む）：1日3票

・『Rakuten最強U-NEXT』及び『U-NEXT MOBILE』契約者：1日3票

※投票方法は後日発表。U-NEXTのHPでチェック！

■ノミネート組も多数出演！『MMA2025』ライブ配信概要

ノミネート組のIVE、RIIZE、BOYNEXTDOORも含む豪華アーティスト陣が、ソウル高尺スカイドームで華麗なパフォーマンスを披露します。

●配信日時

ライブ配信：2025年12月20日（土）16:00 開演（予定）

見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第配信

配信プラットフォーム：U-NEXT（見放題独占ライブ配信）

●出演アーティスト（一部）

IVE / PLAVE / BOYNEXTDOOR / RIIZE / NCT WISH / ILLIT / ALLDAY PROJECT / Hearts2Hearts / KiiiKiii / IDIDなど、豪華な顔ぶれが勢揃い。

U-NEXTの総合公式X、公式Instagramで、『MMA2025』現地観戦チケットが当たるプレゼントキャンペーンも実施予定だそう。詳細は後日各種SNSにて発表とのことで、お見逃しなく！

2025年のK-POPシーンを総括する授賞式をぜひチェックして！

【レタスクラブWEB編集部YYY】