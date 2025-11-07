【速報】G-DRAGONもノミネート！U-NEXT独占ライブ配信『MMA2025』に超豪華K-POPスター集結！
韓国最大規模の音楽授賞式『MMA2025 （The 17th MelOn Music Awards）』が、今年はU-NEXTで見放題独占ライブ配信されます！
【写真】ノミネートはこの5組！
特に注目は、今回新設される特別賞「Japan Favorite Artist by U-NEXT」。
2025年に日本で注目を浴びたK-POPアーティストに贈られるこの賞には、G-DRAGONをはじめとする豪華アーティスト5組がノミネートされています！
■注目ノミネートアーティストを一挙紹介！
新設された「Japan Favorite Artist by U-NEXT」には、2025年のK-POPシーンを彩った5組のトップアーティストが名を連ねています。
G-DRAGON
唯一無二の存在感を放つレジェンドアーティスト。「POWER」「HOME SWEET HOME」も大ヒット、ワールドツアーも大成功し、公演は映画化。来年BIGBANGの20周年の活動も期待大！
IVE
2021年12月1日のデビュー以来、破竹の勢いで世界を席巻する大人気6人組アイドルグループ。今年も日本で数々のヒットを飛ばしました。
aespa
コンセプトと世界観で独自路線を確立する4人組ガールズグループ。日本でも圧倒的な支持を集めています。
RIIZE
抜群のスキルと爽やかな魅力で人気急上昇中のボーイズグループ。
出演アーティストとしてもラインナップ！
BOYNEXTDOOR
確かな実力とフレッシュな魅力で注目を集めるボーイズグループ。
出演アーティストとしてもラインナップ！
■投票で受賞者が決定！
この賞は、ファンによる投票を含む総合的な審査を経て決定されます。あなたの推しアーティストに投票するチャンス！
●投票期間：2025年12月5日（金）12:00〜12月19日（金）23:59
●受賞発表：2025年12月20日（土）『MMA2025』公演内
●投票可能ユーザー：
・U-NEXTのアカウント登録のみの方(月額プラン契約無し)：1日1票
・U-NEXT月額プラン会員（無料トライアルを含む）：1日3票
・『Rakuten最強U-NEXT』及び『U-NEXT MOBILE』契約者：1日3票
※投票方法は後日発表。U-NEXTのHPでチェック！
■ノミネート組も多数出演！『MMA2025』ライブ配信概要
ノミネート組のIVE、RIIZE、BOYNEXTDOORも含む豪華アーティスト陣が、ソウル高尺スカイドームで華麗なパフォーマンスを披露します。
●配信日時
ライブ配信：2025年12月20日（土）16:00 開演（予定）
見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第配信
配信プラットフォーム：U-NEXT（見放題独占ライブ配信）
●出演アーティスト（一部）
IVE / PLAVE / BOYNEXTDOOR / RIIZE / NCT WISH / ILLIT / ALLDAY PROJECT / Hearts2Hearts / KiiiKiii / IDIDなど、豪華な顔ぶれが勢揃い。
U-NEXTの総合公式X、公式Instagramで、『MMA2025』現地観戦チケットが当たるプレゼントキャンペーンも実施予定だそう。詳細は後日各種SNSにて発表とのことで、お見逃しなく！
2025年のK-POPシーンを総括する授賞式をぜひチェックして！
【レタスクラブWEB編集部YYY】
【写真】ノミネートはこの5組！
特に注目は、今回新設される特別賞「Japan Favorite Artist by U-NEXT」。
2025年に日本で注目を浴びたK-POPアーティストに贈られるこの賞には、G-DRAGONをはじめとする豪華アーティスト5組がノミネートされています！
新設された「Japan Favorite Artist by U-NEXT」には、2025年のK-POPシーンを彩った5組のトップアーティストが名を連ねています。
G-DRAGON
唯一無二の存在感を放つレジェンドアーティスト。「POWER」「HOME SWEET HOME」も大ヒット、ワールドツアーも大成功し、公演は映画化。来年BIGBANGの20周年の活動も期待大！
IVE
2021年12月1日のデビュー以来、破竹の勢いで世界を席巻する大人気6人組アイドルグループ。今年も日本で数々のヒットを飛ばしました。
aespa
コンセプトと世界観で独自路線を確立する4人組ガールズグループ。日本でも圧倒的な支持を集めています。
RIIZE
抜群のスキルと爽やかな魅力で人気急上昇中のボーイズグループ。
出演アーティストとしてもラインナップ！
BOYNEXTDOOR
確かな実力とフレッシュな魅力で注目を集めるボーイズグループ。
出演アーティストとしてもラインナップ！
■投票で受賞者が決定！
この賞は、ファンによる投票を含む総合的な審査を経て決定されます。あなたの推しアーティストに投票するチャンス！
●投票期間：2025年12月5日（金）12:00〜12月19日（金）23:59
●受賞発表：2025年12月20日（土）『MMA2025』公演内
●投票可能ユーザー：
・U-NEXTのアカウント登録のみの方(月額プラン契約無し)：1日1票
・U-NEXT月額プラン会員（無料トライアルを含む）：1日3票
・『Rakuten最強U-NEXT』及び『U-NEXT MOBILE』契約者：1日3票
※投票方法は後日発表。U-NEXTのHPでチェック！
■ノミネート組も多数出演！『MMA2025』ライブ配信概要
ノミネート組のIVE、RIIZE、BOYNEXTDOORも含む豪華アーティスト陣が、ソウル高尺スカイドームで華麗なパフォーマンスを披露します。
●配信日時
ライブ配信：2025年12月20日（土）16:00 開演（予定）
見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第配信
配信プラットフォーム：U-NEXT（見放題独占ライブ配信）
●出演アーティスト（一部）
IVE / PLAVE / BOYNEXTDOOR / RIIZE / NCT WISH / ILLIT / ALLDAY PROJECT / Hearts2Hearts / KiiiKiii / IDIDなど、豪華な顔ぶれが勢揃い。
U-NEXTの総合公式X、公式Instagramで、『MMA2025』現地観戦チケットが当たるプレゼントキャンペーンも実施予定だそう。詳細は後日各種SNSにて発表とのことで、お見逃しなく！
2025年のK-POPシーンを総括する授賞式をぜひチェックして！
【レタスクラブWEB編集部YYY】