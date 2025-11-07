ネコポーズでスタート！


【写真（全14枚）】小山慶一郎の可愛すぎるソロ「ニャ〜」

小山さんが大好きなネコをモチーフにしたケーキを作ります♪　市販のスポンジケーキ＆お菓子を使うので、手軽にチャレンジできるのがうれしいレシピ。家族や友達同士でデコレーションを楽しむのもおすすめです！

小山：（材料を見て）うまそっ！　ていうか、市販のお菓子がいっぱいあるね。これ、もうネコちゃんケーキ完成してない！？

みきママ：まだまだ！（笑） 最近は既製品を使った、デコレーションを楽しむためのレシピもたくさんあるんだよ。

小山：なるほど。ケーキは難しいイメージがあるけど、これなら気軽に作れるんだね。

みきママ：そう。しかも今回は慶ちゃんの大好きなネコちゃんのケーキ！

小山：ネコちゃん！　ニャ〜。

みきママ：あはは！　かわいく作ろう！

みきママ：まずはスポンジケーキの下準備から。半分のところにナイフを入れて二等分にスライスするんだけど… 市販のスポンジケーキだと半分のところに切り込みが入っているものもあるから、その場合は優しくナイフを入れればOK。フィーリングで！（歌いながら）〜〜〜♪

小山：DA PUMPさんだ（笑）。

みきママ：で、スポンジとスポンジでクリームとプリンを挟みます！　プリンはね、カスタードクリームみたいな味わいになっておいしいの。

小山：あー、なるほどね。うまそう！　（プリンに手を伸ばして）このプリン、単体でもうまそうだな…。

小山：（無言でつまみ食い）

みきママ：次は生クリームの泡立て。ポイントは… （つまみ食いを察して）え！？

小山：（小声で）な、何でもないよ。

みきママ：もしかして、味見した！？（笑）

小山：おいしそうで、つい…（笑）。

みきママ：しょうがないなぁ（笑）。ちなみに、今回は市販のスポンジとプリンを使うから生クリームは甘さ控え目にしておくのがポイント！　スポンジの間に挟んだり、側面を塗ったりするクリームは、少し柔らかめの7〜8分立てに。上にデコレーションするためのクリームは、しっかり角が立つ9分立てに泡立てると扱いやすいよ〜。

小山：は〜い。

みきママ：クリームの準備ができたら、スポンジに挟むよ。まず下のスポンジの上にクリームを塗って、その上にプリンを乗せてね。

小山：OK！

クリームを薄く塗り広げて、プリンをオン！


プリン乗せ担当は小山さん


小山：（プリンを山盛りに乗せる）

みきママ：山盛りすぎない！？

小山：いいの、いいの。

みきママ：プリンの上にもクリームを乗せるんだよ！？（笑）

小山：いいじゃない、たくさん乗せようよ（笑）。

みきママ：プリン、あふれてない！？

小山：あふれていいんだよ！　生クリーム乗せるんだから（笑）。

みきママ：プリンの上にクリームを乗せたら、上のスポンジでサンドしてね。…えー、これ、キレイにデコレーションできるかなぁ…。

小山：大丈夫、大丈夫〜♪

みきママ：不安だなぁ…（笑）。

小山：いっそ、ドーム型にクリーム塗っちゃえばいいんじゃない！？

みきママ：ダメ！　"ネコちゃん”にするって言ってるでしょ！（笑）

小山：あ、そうだった（笑）。

デコレーションは季節や好みに合わせてアレンジOK♪


慶ちゃん大好き！　ネコちゃんケーキ

＜材料＞

市販のスポンジケーキ…1台

市販のプリン…2つ

生クリーム…2つ（400 CC）

砂糖…大さじ2

チョコペン…2つ

ピンクのチョコペン…2つ

ねこの耳用に三角クッキー…2つ

ヒゲ用にチョコレート菓子…お好みで

＜作り方＞

（1）市販のスポンジケーキを半分に切り、半分にやわらかめの分立てに泡立てた生クリーム（砂糖を加える）とプリンのせ、生地を重ねる。

（2）全体に残りの生クリームを塗り、チョコペンやお菓子で自由にでデコレーションする。

■PROFILE

小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。

・Instagram@keiichiro.koyama

・YouTube@CHOI_YAMA

・TikTok@keiichiro.koyama_0501

・Weibo　 https://weibo.com/u/7993722057

・RED　https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29

みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある

・Instagram@mikimama_official

＜スタッフ＞

調理／みきママ　撮影／村上未知　スタイリング（衣装）／三島和也（Tatanca）　スタイリング（フード）／カナヤマヒロミ　ヘア&メイク／佐藤真希　取材・文／岸野愛

＜衣装協力＞

みきママさん▶シャツ/￥17,380/パンツ/￥18,150/共にD.M.G（ディー.エム.ジー）/共に Domingo（ドミンゴ）