小山さんが大好きなネコをモチーフにしたケーキを作ります♪ 市販のスポンジケーキ＆お菓子を使うので、手軽にチャレンジできるのがうれしいレシピ。家族や友達同士でデコレーションを楽しむのもおすすめです！
小山：（材料を見て）うまそっ！ ていうか、市販のお菓子がいっぱいあるね。これ、もうネコちゃんケーキ完成してない！？
みきママ：まだまだ！（笑） 最近は既製品を使った、デコレーションを楽しむためのレシピもたくさんあるんだよ。
みきママ：そう。しかも今回は慶ちゃんの大好きなネコちゃんのケーキ！
小山：ネコちゃん！ ニャ〜。
みきママ：あはは！ かわいく作ろう！
みきママ：まずはスポンジケーキの下準備から。半分のところにナイフを入れて二等分にスライスするんだけど… 市販のスポンジケーキだと半分のところに切り込みが入っているものもあるから、その場合は優しくナイフを入れればOK。フィーリングで！（歌いながら）〜〜〜♪
小山：DA PUMPさんだ（笑）。
みきママ：で、スポンジとスポンジでクリームとプリンを挟みます！ プリンはね、カスタードクリームみたいな味わいになっておいしいの。
小山：あー、なるほどね。うまそう！ （プリンに手を伸ばして）このプリン、単体でもうまそうだな…。
小山：（無言でつまみ食い）
みきママ：次は生クリームの泡立て。ポイントは… （つまみ食いを察して）え！？
小山：（小声で）な、何でもないよ。
みきママ：もしかして、味見した！？（笑）
小山：おいしそうで、つい…（笑）。
みきママ：しょうがないなぁ（笑）。ちなみに、今回は市販のスポンジとプリンを使うから生クリームは甘さ控え目にしておくのがポイント！ スポンジの間に挟んだり、側面を塗ったりするクリームは、少し柔らかめの7〜8分立てに。上にデコレーションするためのクリームは、しっかり角が立つ9分立てに泡立てると扱いやすいよ〜。
小山：は〜い。
みきママ：クリームの準備ができたら、スポンジに挟むよ。まず下のスポンジの上にクリームを塗って、その上にプリンを乗せてね。
小山：OK！
小山：（プリンを山盛りに乗せる）
みきママ：山盛りすぎない！？
小山：いいの、いいの。
みきママ：プリンの上にもクリームを乗せるんだよ！？（笑）
小山：いいじゃない、たくさん乗せようよ（笑）。
みきママ：プリン、あふれてない！？
小山：あふれていいんだよ！ 生クリーム乗せるんだから（笑）。
みきママ：プリンの上にクリームを乗せたら、上のスポンジでサンドしてね。…えー、これ、キレイにデコレーションできるかなぁ…。
小山：大丈夫、大丈夫〜♪
みきママ：不安だなぁ…（笑）。
小山：いっそ、ドーム型にクリーム塗っちゃえばいいんじゃない！？
みきママ：ダメ！ "ネコちゃん”にするって言ってるでしょ！（笑）
小山：あ、そうだった（笑）。
慶ちゃん大好き！ ネコちゃんケーキ
＜材料＞
市販のスポンジケーキ…1台
市販のプリン…2つ
生クリーム…2つ（400 CC）
砂糖…大さじ2
チョコペン…2つ
ピンクのチョコペン…2つ
ねこの耳用に三角クッキー…2つ
ヒゲ用にチョコレート菓子…お好みで
＜作り方＞
（1）市販のスポンジケーキを半分に切り、半分にやわらかめの分立てに泡立てた生クリーム（砂糖を加える）とプリンのせ、生地を重ねる。
（2）全体に残りの生クリームを塗り、チョコペンやお菓子で自由にでデコレーションする。
■PROFILE
小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。
・Instagram@keiichiro.koyama
・YouTube@CHOI_YAMA
・TikTok@keiichiro.koyama_0501
・Weibo https://weibo.com/u/7993722057
・RED https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29
みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある
・Instagram@mikimama_official
