　FC町田ゼルビアは7日、神村学園高FW徳村楓大(3年)の来季加入内定を発表した。

　徳村は昨年の全国高校総体(インターハイ)で4得点を決めて準優勝に貢献し、優秀選手に選出された。今年度のインターハイでは怪我の影響もあって1得点にとどまるも初優勝を導いて2年連続で優秀選手に選ばれた。プレミアリーグWESTでは今季ここまで10得点で得点ランキング4位に位置している。

　以下、クラブ発表プロフィールとコメント

●FW徳村楓大

(とくむら・ふうた)

■生年月日

2007年11月26日(17歳)

■出身地

沖縄県

■身長/体重

169cm/65kg

■経歴

鳥栖U-12-鳥栖U-15-神村学園中-神村学園高

■コメント

「幼い頃からの目標だったプロサッカー選手としてのキャリアを、歴史と伝統のあるFC町田ゼルビアという素晴らしいクラブでスタートできることを心から嬉しく思います。これまで支えてくれた家族、仲間、指導者の方々、そして自分に関わってくださったすべての方々への感謝を胸に、どんな時も全力で、自分らしいプレーしていきます」

「FC町田ゼルビアのファン・サポーターの皆さんと共に、チームの勝利のために全力で戦います。ピッチで結果を残せるよう、ひとつひとつのプレーに魂を込めて頑張ります。応援のほどよろしくお願いします!」