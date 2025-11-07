神村学園FW徳村楓大がJ1町田内定!! 今季プレミアWEST10得点「ひとつひとつのプレーに魂を込めて」
FC町田ゼルビアは7日、神村学園高FW徳村楓大(3年)の来季加入内定を発表した。
徳村は昨年の全国高校総体(インターハイ)で4得点を決めて準優勝に貢献し、優秀選手に選出された。今年度のインターハイでは怪我の影響もあって1得点にとどまるも初優勝を導いて2年連続で優秀選手に選ばれた。プレミアリーグWESTでは今季ここまで10得点で得点ランキング4位に位置している。
以下、クラブ発表プロフィールとコメント
●FW徳村楓大
(とくむら・ふうた)
■生年月日
2007年11月26日(17歳)
■出身地
沖縄県
■身長/体重
169cm/65kg
■経歴
鳥栖U-12-鳥栖U-15-神村学園中-神村学園高
■コメント
「幼い頃からの目標だったプロサッカー選手としてのキャリアを、歴史と伝統のあるFC町田ゼルビアという素晴らしいクラブでスタートできることを心から嬉しく思います。これまで支えてくれた家族、仲間、指導者の方々、そして自分に関わってくださったすべての方々への感謝を胸に、どんな時も全力で、自分らしいプレーしていきます」
「FC町田ゼルビアのファン・サポーターの皆さんと共に、チームの勝利のために全力で戦います。ピッチで結果を残せるよう、ひとつひとつのプレーに魂を込めて頑張ります。応援のほどよろしくお願いします!」
