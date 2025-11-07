東海大DF田畑知起が栃木SC内定「プロとしての自覚と責任を持ち…」
栃木SCは7日、東海大のDF田畑知起(4年)が来季加入内定したことを発表した。
田畑は松山工高から東海大に進学。今季の関東大学リーグ1部では14試合1ゴール2アシストを記録している。内定に際して「どんな時も支えてくれた家族をはじめ、監督・コーチの皆様、友人など関わってくださった全ての方々にこの場を借りて感謝申し上げます。これからはプロとしての自覚と責任を持ち、1日でも早く栃木SCの勝利に貢献できるよう、日々謙虚に努力します」とコメントした。
以下、クラブ発表のプロフィール
●DF田畑知起
(たばた・ともき)
■生年月日
2004年2月26日(21歳)
■出身地
愛媛県
■身長/体重
182cm/75kg
■経歴
松山工高-東海大
